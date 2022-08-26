yeniakit.com.tr'ye çalışma arkadaşları alınacak
Dijital mecrada hızla büyüyen yeniakit.com.tr’nin İstanbul biriminde, ‘Editör’ pozisyonunda görev yapacak çalışma arkadaşları alınacaktır. Aşağıdaki şartları taşıyan adaylar, özgeçmişlerini belirtilen mail adresine gönderebilirler.
Dijital mecrada hızla büyüyen yeniakit.com.tr’nin İstanbul biriminde 'Editör' pozisyonunda görev yapacak çalışma arkadaşları alınacaktır. Aşağıdaki şartları taşıyan adaylar, özgeçmişlerini [email protected] mail adresine gönderebilirler.
Adaylarda aranan şartlar:
Tercihen İletişim Fakültesi veya Edebiyat Fakültesi mezunu.
Türkiye ve dünya gündemini yakından takip eden.
Haber ve metin yazma becerisi gelişmiş.
Türkçe’yi etkin ve doğru kullanabilen.
İş disiplinine sahip ve dikkatli.
Ekip çalışmasına yatkın.
Esnek mesai saatlerine uyum sağlayabilecek.
Photoshop kullanmayı bilen.
MS Office programlarına hakim.
SEO’ya uygun başlık ve içerik üretebilen.
Sosyal medyayı yakından takip eden.
İş tanımı: Özel haberler ve özel içerikler üretmek. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, görselleri ile beraber internet sitesinde yayınlamaya hazır hale getirmek.