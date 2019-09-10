Yeniakit, Ayhan Sefer Üstün’ün AK Parti'den ihraç gerekçelerine ulaştı!

Sezai Erhan yeniakit

AK Parti eski Genel Başkan yardımcısı Ayhan Sefer Üstün’ün AK Parti'den ihraç istemi kararı için gösterilen gerekçeler ortaya çıktı.

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu kararıyla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Ayhan Sefer Üstün için ihraç gerekçeleri maddelerle sıralandı.

7 gün için savunma isteyen Disiplin Kurulu, Üstün’ün basın yayın araçları ile sosyal medya paylaşımlarındaki yaptığı açıklamaları örnek gösterdi.

İşte o gerekçeler

Ayhan Sefer Üstün’ün AK Parti'den kesin ihraç talebine neden olan gerekçeler özetle şöyle sıralandı:

27 Haziran 2019- Medya Faresi adlı haber sitesindeki, “Partinin karar mekanizmaları dumura uğratılmış, istişare tamamen rafa kaldırılmış görünüyor. Paralel oluşumların en başında da Pelikan yapılanması geliyor. AK Parti de stratejik kararları artık bu paralel Pelikan çetesi alıyor ve uygulatıyor”

28 Temmuz 2019- Çağlar Cilara'nın YouTube kanalındaki,"Ucube parlamenter sistemden kaçalım derken başka bir ucube sisteme yakalandık. Kuvvetler ayrılığının olmadığı, parlamentonun iyice güdükleştiği bir sistemle karşı karşıyayız, bu sistem başkanlık sistemi değil"

21 Mayıs 2019- Ahmet Davutoğlu’nun Ankara Dostları Platformundaki konuşmasında, “Ümidini kaybedenin yarını olmaz, konuşmaktan korkmayın” sözlerinin sosyal medyada paylaşımı

6 Temmuz 2019- Gazete Duvar adlı haber sitesinde,"AK Parti neredeyse MHP gibi düşünmeye başlayacak. Bir zaman gelecek elimizde aşırı sağa kaymış bir parti kalacak"

20 Ağustos 2019- Twitter’daki paylaşımı, “Sayın Ünal, Tanıtım ve Medya Başkanı olarak, İstanbul seçimleri öncesi TRT’te teröristbaşı mektubu okunurken, kırmızı bültenle aranan Öcalan mülakatı yayınlanırken sessizdiniz. Terörle mücadele hukuk çerçevesinde yapılırsa sonuç verir. Aksi takdirde farklı hedefler için yapılan keyfi uygulamalar toplumu böler, terörizmin amacına hizmet eder”