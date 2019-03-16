Yeni Zelanda'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk: 'Ölü taklidi yaptık'

Yeni Zelanda'da meydana gelen terör olayında yaralanan Türk vatandaşı ilk kez konuştı.

Mustafa Boztaş, Yeni Zelanda'da camileri hedef alan ve 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırılardan yaralı kurtulan iki Türk'ten biri...

Boztaş, saldırı sırasında ölü taklidi yaptı ancak saldırgan bunu fark edince Boztaş ve yanındakilere silahla ateş açtı. Bacağından yaralanan Boztaş, bir pencereden kaçmayı başardı.

Boztaş saldırı anını şöyle anlattı; "Cuma namazı için camiye gitmiştim. Hoca vaaz verirken sesleri duyduk. Hepimiz kaçmaya çalıştık, ama en önde kenarda sıkıştık. Bir iki kişi ölü taklidi yaptık, ancak taklit yaptığımızı anlayınca bize de sıktı. Pencereden kaçtık"

Bacağından yaralanan Boztaş, ameliyata alınmayı bekliyor.