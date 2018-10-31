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Yeni Zelanda'da çığ felaketi: 2 dağcı hayatını kaybetti

Güney Adası’nda çığ düşmesi sonucu karlar altında kalan 3 dağcıdan ikisi öldü, biri kurtulmayı başardı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:29
Yeni Zelanda'da çığ felaketi: 2 dağcı hayatını kaybetti

Üç dağcının Hicks Dağı'nın zirvesine tırmanışı sırasında çığ meydana geldi. Çığ altında kalan dağcılardan 2'si hayatını kaybederken, 1'i ise karlar arasından kendisini çıkarmayı başardı.

Hayatta kalan Jo Morgan, Yeni Zelanda televizyonuna yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğim iki arkadaşım, trajik şartlar altında hayatını kaybetti. Ben gerçekten çok şanslıydım." dedi.

'YÜZÜM DIŞARIDAYDI...'

Zemini sağlam olmayan bir yokuşa geldikleri esnada çığ başladığını söyleyen Morgan, "Arkadaşlarım ve ben karlar altında kaldık ama benim yüzüm dışarıdaydı ve böylece nefes alabildim." diye konuştu.

Polis, ölen dağcıların cesedine ulaşıldığını belirtti.

Emniyet yetkilisi Lou Sanson, Radio New Zealand'a verdiği demeçte, Morgan'ın çığ düşmesinden yaklaşık 30 dakika sonra kişisel konum belirtecini etkinleştirdiğini ve sonraki 20 dakikada da kendisini karlar arasından çıkarmayı başardığını ifade etti.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 09:29
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