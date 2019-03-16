Yeni Zelanda Başbakanı'ndan Müslüman toplumuna ziyaret!
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkede camilere düzenlenen saldırı sonrası Müslüman topluluklarını ziyaret etti.16 Mart 2019 Cumartesi 11:57
Yeni Zelanda Pakistan Birliği (PANZ) tarafından sosyal medyada yayınlanan videoda Başbakan Ardern, "Ulusumuza büyük bir acı hâkim. Bizler kalbimizin derinliklerinde hissediyoruz" dedi.
Ardern, Müslüman topluluğun camilerin tekrar güvenli olduğundan emin olmalarını sağlamaları gerektiğini de belirtti.
Polis tarafından yürütülen operasyona dair de bilgi veren Ardern, yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesi işleminin gün içinde bitirileceğini ve cenazelerin ailelere teslim edileceğini söyledi.
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