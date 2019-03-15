Yeni Zelanda Başbakanı: Saldırganlar Hristiyan Ülkesinde iki camiye yapılan saldırı hakkında konuşan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Saldırganların Hristiyan olduğu bilgisini verebilirim." dedi.

Başbakan Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında, "Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri. Bu saldırı olan eşi görülmemiş bir şiddet eylemi" dedi. Ardern şunları söyledi: "30'u bir camide, 40 kişi hayatını kaybetti. 20'si ağır 48 kişi de yaralandı. Saldırganların Hristiyan olduğu bilgisini verebilirim."

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