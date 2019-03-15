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Yeni Zelanda Başbakanı: Saldırganlar Hristiyan

Ülkesinde iki camiye yapılan saldırı hakkında konuşan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Saldırganların Hristiyan olduğu bilgisini verebilirim." dedi.

15 Mart 2019 Cuma 09:41
Yeni Zelanda Başbakanı: Saldırganlar Hristiyan

Başbakan Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında, "Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri. Bu saldırı olan eşi görülmemiş bir şiddet eylemi" dedi.

Ardern şunları söyledi:

"30'u bir camide, 40 kişi hayatını kaybetti. 20'si ağır 48 kişi de yaralandı. Saldırganların Hristiyan olduğu bilgisini verebilirim."

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:41
  1. Başbakan Jacinda Ardern
  2. Yeni Zelanda
  3. camiye saldırı

YORUM YAZ

  • abdullahabdullah24 dk önce
    islam düşmanlığının geldiği boyut... saldırgan ruh hastası devlet yöneticileri azmettiricidir...filistinde, amerikada, ingilterede, avrupanın diğer ülkelerinde "bir müslüman öldür" kampanyalarına göz yumuldu, derin devletlerce teşvik edildi haçlı-siyonist farketmez bu saldırı insanlığa karşı yapılmıştır...DEAŞ, Şebab, BOKO HARAM, PKK/PYD, Alman NAzileri, Sırp-İngiliz-İsrail islam düşmanlarının, Myanmar Hindu kaatillerinin hedefinde SADECE VE SADECE MÜSLÜMANLAR VE İSLAM VAR.... müslümanların kardeşliğinin, birliğinin, güçlü olmasının önemi bu kadar önemli olmamıştı hiç.

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