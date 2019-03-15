Yeni Zelanda Başbakanı: Saldırganlar Hristiyan
Ülkesinde iki camiye yapılan saldırı hakkında konuşan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Saldırganların Hristiyan olduğu bilgisini verebilirim." dedi.15 Mart 2019 Cuma 09:41
Başbakan Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında, "Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri. Bu saldırı olan eşi görülmemiş bir şiddet eylemi" dedi.
Ardern şunları söyledi:
"30'u bir camide, 40 kişi hayatını kaybetti. 20'si ağır 48 kişi de yaralandı. Saldırganların Hristiyan olduğu bilgisini verebilirim."
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