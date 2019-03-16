Yeni Zelanda Başbakanı ayrıntıları anlattı: Saldırıya devam edecekti

Tarrant'ın gözaltına alındığı sırada hareket halinde olduğunu ve aracında pek çok silah bulunduğunun hatırlatan Ardern, saldırganın çok daha fazla insanı öldürebileceğini söyledi.

Ardern, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Saldırgan hareket halindeydi. Saldırganın içinde bulunduğu araçta iki silah daha vardır. Kesinlikle saldırısına devam etme niyetindeydi" dedi.

36 dakika içinde yakalandı

Ardern, Avustralya doğumlu 28 yaşındaki saldırganın polise yapılan ilk çağrıdan sonra 36 dakika içinde yakalandığını da söyledi. Başbakan, polis ekiplerine teşekkür etti.

Sosyal medyada yayılan yakalama görüntülerinde sadece tabanca taşıyan iki polisin Tarrant'ı arabasında yakaladığı görülüyordu. Polisler, Tarrant'ın kaçmaya çalıştığını ve gözaltına direndiğini söylüyor.