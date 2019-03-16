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Yeni Zelanda Başbakanı ayrıntıları anlattı: Saldırıya devam edecekti

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, camiye saldırarak onlarca kişinin ölümüne neden olan Brenton Tarrant'ın yakalanmaması halinde saldırıya devam edeceğini söyledi.

16 Mart 2019 Cumartesi 15:38
Yeni Zelanda Başbakanı ayrıntıları anlattı: Saldırıya devam edecekti

Tarrant'ın gözaltına alındığı sırada hareket halinde olduğunu ve aracında pek çok silah bulunduğunun hatırlatan Ardern, saldırganın çok daha fazla insanı öldürebileceğini söyledi.

Ardern, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Saldırgan hareket halindeydi. Saldırganın içinde bulunduğu araçta iki silah daha vardır. Kesinlikle saldırısına devam etme niyetindeydi" dedi.

36 dakika içinde yakalandı

Ardern, Avustralya doğumlu 28 yaşındaki saldırganın polise yapılan ilk çağrıdan sonra 36 dakika içinde yakalandığını da söyledi. Başbakan, polis ekiplerine teşekkür etti.

Sosyal medyada yayılan yakalama görüntülerinde sadece tabanca taşıyan iki polisin Tarrant'ı arabasında yakaladığı görülüyordu. Polisler, Tarrant'ın kaçmaya çalıştığını ve gözaltına direndiğini söylüyor.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:38
  1. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah23 dk önce
    Ah canim ne kadar iyisiniz basbakan bayan. Ulan o silahlar nasil adamin eline geçmiş. Neymiş yakalamasalarmıs daha çok saldiri yapacakmiş. Bizde yedik.

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