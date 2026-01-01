  • İSTANBUL
Dünya Yeni yılın ilk sarsıntısı okyanusun derinliklerinden geldi! Hint Okyanusu’nda 6 büyüklüğünde korkutan deprem: Can kaybı var mı?
Dünya

Yeni yılın ilk sarsıntısı okyanusun derinliklerinden geldi! Hint Okyanusu’nda 6 büyüklüğünde korkutan deprem: Can kaybı var mı?

2026 yılının ilk saatlerinde, Hint Okyanusu'nun Güneydoğu Hint Sırtı bölgesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

2026 yılının ilk saatlerinde, Hint Okyanusu'nun Güneydoğu Hint Sırtı bölgesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Hint Okyanusu'nun Güneydoğu Hint Sırtı bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 04.53'te kaydedilen depremin merkez üssünün Güneydoğu Hint Sırtı olduğunu duyurdu.

Sarsıntının 10 kilometre derinlikte meydana geldiği ve yeni yılın bu büyüklükteki ilk depremi olduğu belirtildi.

Hint Okyanusu'nun güneydoğusundaki sismik aktiviteyi etkileyebileceği kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü yerleşim yerlerinden uzakta olduğu için herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.

Güneydoğu Hint Sırtı, tektonik plakaların yavaşça birbirinden uzaklaşmasıyla oluşan su altı dağ sırası olarak biliniyor.

