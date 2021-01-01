Yeni yılın ilk bebeklerinden Hamza "maske" ile tanıştı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ, Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi.

Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Elmas ve Gökhan Çetin çiftinin ikinci çocuğu doğdu. Sağlıklı olarak 3 kilo 900 gram olarak dünyaya gelen bebeğe "Hamza" ismi verildi.

Doğumun ardından anne Çetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bebeği Hamza'ya da maske taktı.

Anne Elmas Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıla ikinci çocuklarıyla girmenin mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Yeni yılın tüm insanlar için huzur ve barış içinde geçmesi temennisinde bulunan Çetin, "Çok mutluyum, doğumun kolay oldu. İnşallah rabbim bütün hamilelere, çocuk bekleyenlere kolaylıklar verir. Bu ikinci oğlum, ilki 3 yaşında, bunu da bugün dünyaya getirdik. İnşallah vatana ve millete hayırlı evlat olurlar." dedi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, beraberinde Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve yetkililerle hastaneyi ziyaret ederek, Hamza ile Birgül ve Mahmut Arslan çiftinin ilk çocukları olan "Batuhan Eymen"e altın takıp çeşitli hediyeler verdi.

Vali Yırık, Hamza bebeğe altın hediyesi taktığı sırada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takılı olduğunu görünce annesini ayrıca tebrik etti.

Aileye çocuklarıyla sağlık ve huzur dolu bir yıl dileyen Yırık, "Bakın gördüğünüz gibi yeni doğan Hamzamızın maskesi takılı. Daha birinci gün maske mesafe ve sosyal mesafe kuralına tam uyuyoruz." ifadelerini kullandı.

- Diyarbakır

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde 00.00'da normal doğumla bir kız ve bir de erkek bebek dünyaya geldi.

Yeni yılda Fatma Susanbağ üçüncü çocuğunu erkek, Melehat Delibalta ise beşinci çocuğu olarak kız bebeği doğurdu.

Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, beraberinde İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Asena ile henüz isimleri verilmeyen bebekler ve annelerini ziyaret etti.

Cıdıroğlu, anne bebekleri hakkında bilgi aldıktan sonra bebeklere çeyrek taktı.

Bebeklere sağlıklı ve uzun yıllar dileyen Cıdıroğlu, şunları kaydetti:



"2021'in ilk dakikalarında bizde artık adet olmuştur. Hayırlı olsun. Çok zor bir yıl geçirdik. İlk Elazığ depremiyle başladı. Van çığ tehlikesi derken, dünyayı saran koronavirüs mart ayından beri bizde devam etmekte. Çok şükür son dönemlerde azalıyor. Tüm sağlık çalışanlarımızı ben buradan yürekten teşekkür ediyorum. Büyük bir emek verdiler, halen de veriyorlar. Ailelerinden, çoluk çocuklarından, asıl işlerinden ziyade bu pandemiyle filyasyonla, yoğun bakımda hastalarla ilgileniyorlar. Daha çok bu yönde çalışıyorlar. Allah, inşallah 2021'de bu acıları bizlere yaşatmaz. Bu vebayı da ülkemizden ve dünyadan alır diyoruz."

- Siirt

Siirt'te 2021 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Siirt Devlet Hastanesinde Aynur ve Halil Akay çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında 2 kilo 750 gram olarak dünyaya gelen çocuğuna "Yağmur" adı verildi.

Ayşe ve Harun Şen çifti de yılın ilk dakikalarında bebeğini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı. Şen çifti, 2,5 kilo olarak doğan bebeklerine "Zara" adını verdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile bebekleri ziyaret ederek, ailelerine hediye verdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Yılmaz her iki bebeğin de sağlıklı olduğunu bildirdi.

- Mardin

Mardin'de yeni yılın ilk bebeği saat 00.03'te dünyaya geldi.

Mardin Devlet Hastanesinde Münvver ve Vedat Tari çiftinin 3 kilo 400 gram ağılığında dünyaya gelen kız çocuklarına henüz isim verilmedi.

Anne Münvver Tari yeni yılın ilk dakikalarında ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



