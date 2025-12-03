  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Halkçı geçiniyorlar, malı götürüyorlar! CHP’ye kapağı atan köşeyi dönüyor

Kura töreninde ismi çıktı, ama hiç istifini bozmadı! Erdoğan’dan o savcıya gülümseten sözler

Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı! Halk TV’den deprem bölgesindeki çalışmalara itibar suikastı

CHP geldi kazalar hız kazandı. İETT otobüsünden börekçiye ziyaret

NATO karargahında kritik toplantı

Fransız gazetesi ‘ABD dahil hiçbir ülke bunu başaramadı’ Dünya standartlarını Türkiye belirliyor

CHP’nin Hamas’a neden ‘terörist’ dediği belli oldu! Özel’in sağ kolu Coca Cola Bayii

Kira artışı ne kadar olacak? İşte yapılacak oran

Kolombiya, çocuk istismarcısı İsrailli tarikat üyelerini ABD’ye sınır dışı etti

Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Ekonomi Yeni Yılda Aradığınız Tüm Hediyeler idefix uygulamasında!
Ekonomi

Yeni Yılda Aradığınız Tüm Hediyeler idefix uygulamasında!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Yılda Aradığınız Tüm Hediyeler idefix uygulamasında!

Yeni yılda sevdiklerinize hediye seçmek idefix’te çok kolay ve keyifli. Yeni yılın favori hediyelerinde avantajlı fiyatların yanı sıra, toplamda 20.000 TL indirim kupon yağmuru idefix uygulamasında sizi bekliyor!

Yeni yıla yaklaşırken idefix, hediye arayan herkese geniş ürün seçenekleri sunuyor. Yeni yıl kampanyasında parfüm, şık saat ve takılar, ayakkabı ve saç şekillendiriciler gibi hediyeler öne çıkıyor. Çocuklar için kutu oyunları ve eğlenceli setler, yeni yıla girerken keyifli vakit geçirmek isteyenler için ideal seçenekler sunuyor.

Yeni yılın teknoloji hediyeleri arasında Playstation, tabletler, akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar ve popüler cep telefonları bulunuyor. Evde konforu artırmak isteyenler için kahve makineleri ve robot süpürgeler de avantajlı fiyatlarla idefix’te yer alıyor.

 

idefix uygulamasında toplamda 20.000 TL’lik kupon yağmuru sizi bekliyor. Yeni yıl alışverişinizi hem keyifli hem kazançlı hale getiren bu fırsatlarla, sevdiklerinize uygun hediyeleri bulmak çok kolay. Yeni yıla girerken sevdiklerinize sürprizler yapmak için idefix’teki milyonlarca ürün seçeneğine göz atmayı unutmayın! idefix’in geniş ürün yelpazesi ve uygulamaya özel kampanyalarıyla yeni yılda aradığınız tüm hediyeler tek noktada sizi bekliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zülfü Livaneli'den şok Abdülhamid sözleri! "Biri ‘Kızıl Sultan’, diğeri ise gelişmiş, uygar bir Batılı…"
Gündem

Zülfü Livaneli'den şok Abdülhamid sözleri! "Biri ‘Kızıl Sultan’, diğeri ise gelişmiş, uygar bir Batılı…"

Zülfü Livaneli, II. Abdülhamid dönemine dair yaptığı değerlendirmede, dönemin şartlarının Batılı kaynaklarca nasıl çarpıtıldığını örneklerle..
Kura töreninde ismi çıktı, ama hiç istifini bozmadı! Erdoğan’dan o savcıya gülümseten sözler
Gündem

Kura töreninde ismi çıktı, ama hiç istifini bozmadı! Erdoğan’dan o savcıya gülümseten sözler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kura töreninde ismini okuduğu savcı adayı Batuhan Akbulut'u salonda bulamayınca herkesi gülümseten bir espri y..
Kabatiye'de sokağa çıkmak yasaklandı, evler askeri karakol oldu Adım adım işgal
Gündem

Kabatiye'de sokağa çıkmak yasaklandı, evler askeri karakol oldu Adım adım işgal

İsrail ordusu, Batı Şeria’daki Kabatiye beldesinde tam sokağa çıkma yasağı ilan etti. Askeri baskınlar, evlerin karakola dönüştürülmesi ve e..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23