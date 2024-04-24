Yeni yetme Kemalistler yiyecekleri şoka hazırlansınlar! Bu M. Kemal'i sevmeyen kahrolsun

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, "23 Nisan 1920’nin yıldönümü idi.. Biz de “23 Nisan 1920’de ne oldu”ğunun arşivine girip, Mustafa Kemal’in kaleminden belgeleri orjinal şekli ile aktarıp, “M. Kemal’i sevmeyen kahrolsun” diyenlere, “Hodrimeydan” resti çekelim... Onlara, “Bu M. Kemal’i sevmeyen kahrolsun” demeye hazır olup olmadıklarını soralım" ifadelerini kullandı.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Dindar insanları “yobaz-gerici” olarak tanımlayan sözde çağdaş kemalistler, “M. Kemal’i sevmeyen ölsün. Sevmeyen kahrolsun” diyor, devamında bu sözlerin çok daha ötesinde bir sürü küfürler ediyorlar..

Dün 23 Nisan idi..

23 Nisan 1920’nin yıldönümü idi..

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Biz de “23 Nisan 1920’de ne oldu”ğunun arşivine girip, Mustafa Kemal’in kaleminden belgeleri orjinal şekli ile aktarıp, “M. Kemal’i sevmeyen kahrolsun” diyenlere, “Hodrimeydan” resti çekelim...

Onlara, “Bu M. Kemal’i sevmeyen kahrolsun” demeye hazır olup olmadıklarını soralım..

Mustafa Kemal imzası ile yayınlanan tamimin tarihi 21 Nisan 1920.

Biliyorum, yeni yetme kemalistler, belgenin orjinalini önlerine aldıklarında, “Ama biz bunu okuyamayız ki!” diyecekler..

Evet, kafanızdaki tüm tabuları yıkın ve gerçeği kabul edin..

Kurtuluş Savaşı’nın Mustafa Kemal’i, Osmanlıca yazıyordu..

Latin harflerinin, Kurtuluş Savaşı ile, savaşı yapan ruh ile uzaktan yakından bir ilgisi yoktu..

Hatta “Kurtuluş Savaşı, Latin harfleri ve devamında bir dizi Batılı dayatmaları reddetmek için yapılmıştı” denilse, hiç te yanlış olmaz.

Yeni yetme kemalistler, şunu diyebilirler.

“Biz zaten Kurtuluş savaşını sahiplenmiyoruz”

Deseler, zaten tartışmanın yarısını atlamış olacağız..

“Kurtuluş Savaşı’nda yoktunuz. Ne ara bu ülkeyi sahiplendiniz” diyeceğiz..

Ama muhataplarımız, hem Kurtuluş Savaşı’nı kabullenerek, onu kutsayıp, hem de o mücadele ile taban tabana zıt yönetim katındaki değişiklikleri, savaşın amacı gibi bize göstermeye çalıştıkları içindir ki..

Tartışma başlıyor..

Bizler, Kurtuluş savaşını sahipleniyoruz, bunu hatırlatıp, yeni yetme Kemalistleri beyin kanaması geçirtecek M. Kemal imzalı tamimden o günün gerçeklerini aktarmaya başlayalım.

“1-Bi-mennihi’l-kerîm Nisan’ın yirmi üçüncü Cuma günü Cuma namazını müteakıb Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi küşad edilecektir.”

Kulağıma kadar geliyor, “Ne diyon ya sen?” itirazlarınız..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

İstanbul'un işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusanın dağıtılması üzerine Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip yeni bir meclis toplanacağı ve seçimlerin nasıl olacağına dair Heyeti Temsiliye Namına Mustafa Kemal tarafından vilayetlere, müstakil sancaklara ve kolordu komutanlarına gönderiken 19 Mart 1920 tarihli genelgenin Osmanlıcası

İstanbul'un işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusanın dağıtılması üzerine Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip yeni bir meclis toplanacağı ve seçimlerin nasıl olacağına dair Heyeti Temsiliye Namına Mustafa Kemal tarafından vilayetlere, müstakil sancaklara ve kolordu komutanlarına gönderiken 19 Mart 1920 tarihli genelgenin Türkçesi