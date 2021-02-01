Koronavirüs yasakları son durum | Tüm dünya koronavirüse karşı büyük bir mücadele içerisinde. Salgınını sona ermesi için toplumların hızlıca aşılanmaya çalışılıyor. Aşılama çalışmaları sürerken bir yandan da mutasyon kaygısı yaşanıyor. Ülkemizde uzunca bir süredir salgın sebebiyle yasaklar uygulanıyor. Peki, korona yasakları kaldırılacak mı devam mı edecek? Yeni yasaklar gelir mi?

Yeni yasaklar gelecek mi?

Koronavirüs salgınından korunmanın en etkili yolu bilindiği gibi maske, mesafe ve temizlik. Ülkemizde 2 milyonu aşkın kişi aşılandı. Aşı çalışmaları sürerken vatandaşların rehavete kapılmaması çağrısında bulunuluyor. Aylardır süren kısıtlamalara yenilerinin eklenip eklenmeyeceği ise merak konusu. Gündemdeki konuları değerlendirmek için kabine toplantısı yapılıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merak edilen soruları cevaplayacak.