  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Yeni yasaklar gelecek mi?
Yaşam

Yeni yasaklar gelecek mi?

Koronavirüs yeni yasaklar olur mu? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde alınana kararlarla pek çok kısıtlama uygulanıyor. Pek çok kişi yasakların kaldırılmasını beklerken mutasyonla birlikte Avrupa ülkeleri yeni dalgalara hazırlanıyor. Peki, yasaklar kalkacak mı yenileri mi gelecek? Koronavirüs yasakları artacak mı? Koronavirüs yasakları son durum

Yeniakit Publisher
2021-02-01 18:30:00 -
Yeni yasaklar gelecek mi?

Koronavirüs yasakları son durum | Tüm dünya koronavirüse karşı büyük bir mücadele içerisinde. Salgınını sona ermesi için toplumların hızlıca aşılanmaya çalışılıyor. Aşılama çalışmaları sürerken bir yandan da mutasyon kaygısı yaşanıyor. Ülkemizde uzunca bir süredir salgın sebebiyle yasaklar uygulanıyor. Peki, korona yasakları kaldırılacak mı devam mı edecek? Yeni yasaklar gelir mi?

Yeni yasaklar gelecek mi?

Koronavirüs salgınından korunmanın en etkili yolu bilindiği gibi maske, mesafe ve temizlik. Ülkemizde 2 milyonu aşkın kişi aşılandı. Aşı çalışmaları sürerken vatandaşların rehavete kapılmaması çağrısında bulunuluyor. Aylardır süren kısıtlamalara yenilerinin eklenip eklenmeyeceği ise merak konusu. Gündemdeki konuları değerlendirmek için kabine toplantısı yapılıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merak edilen soruları cevaplayacak.

Mutasyonlu virüsten maske ile korunmak mümkün mü?
Mutasyonlu virüsten maske ile korunmak mümkün mü?

Sağlık

Mutasyonlu virüsten maske ile korunmak mümkün mü?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Süt banyosu’ görüntüleri ile gündem olmuştu! Yeni işini açıkladı
Gündem

‘Süt banyosu’ görüntüleri ile gündem olmuştu! Yeni işini açıkladı

Konya’da, bir süt toplama merkezinde ‘süt banyosu’ olayıyla gündeme gelen Emre Sayar (24) ve Uğur Turgut’un (32) hakkındaki iddianame geçtiğ..
ABD'den darbe sonrası flaş açıklama: Geri adım atılmazsa...
Dünya

ABD'den darbe sonrası flaş açıklama: Geri adım atılmazsa...

Myanmar'da ordunun yönetime el koyarak hükümet yetkililerini gözaltına alması sonrası ABD'den flaş bir çıkış geldi. ABD Dışişleri Bakanı "Or..
Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu
Yerel

Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu

Bingöl'de kayıp olarak aranan Merve Abasiyun, bir apartta ölü olarak bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay