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Yeni Yargı Reformu’ndan kimler yaralanacak? Sivas Mazlumları yine cezaevinde kalıyor

Yeni yargı reformu paketinden, FETÖ’cüler, PKK’lılar, Erdoğan’a hakaret eden ulusalcılar dahi, kısmen bile olsa faydalanabilecek. Buna karşın, yıllardır adalet bekleyen Sivas malzumları, yeni paketteki düzenlemeden faydalanamayacak.

25 Ekim 2019 Cuma 12:01
Yeni Yargı Reformu’ndan kimler yaralanacak? Sivas Mazlumları yine cezaevinde kalıyor

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Meclis’ten geçen Yeni Yargı Reformu Paketi’nin kapsamı konuşuldu.

PKK’lı ve FETÖ’cü teröristlerin kısmende olsa faydalanabileceği paketten, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a küfreden sözde ulusalcıların da yararlanabileceğini söyleyen Karahasanoğlu, Sivas mazlumlarıyla ilgili acı gerçeği açıkladı.

Sivas mazlumlarının, Yeni Yargı Reformu Paketi’nden faydalanamayacağını söyleyen Karahasanoğlu, Meclis’e gelecek ikinci paketin kapsamının henüz belli olmadığını söyledi.

Karahasanoğlu’nun konuşmasının ilgili bölümü şu şekilde:

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 12:01
  1. Akit TV
  2. Fatin Dağıstanlı
  3. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu
  4. Manşetlerin Dili
  5. Yeni Yargı Reformu Paketi
  6. PKK
  7. FETÖ
  8. Sivas mazlumları

YORUM YAZ

  • A.Yücel A.Yücel 12 sa önce
    Sivas mazlumları, 28 Şubat mağdurları, Fetöcü hakimlerin yargılayıp mağdur ettikleri vb. Yargı paketinde dile gelmeliydi, inşallah gelir.
  • TarafsızTarafsız13 sa önce
    Allah'ın yarattığı bir canlıyı öldürmek. Bir canlıyı yakmak. 37 İnsanı ateşe verip yakmak, yanan insanların çığlıklarını dinleyip zafer naraları atmak........."Andolsun ki onları dünya hayatına karşı en istekli/hırslı olanlar olarak bulacaksın. (Öyle ki) müşriklerden bile daha düşkündürler dünyaya. Onlardan her biri bin sene yaşamak ister. Ona bu kadar ömür verilmesi onu azaptan kurtaracak değildir. Allah onların yaptıklarını görendir. (2/Bakara 96)
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 15 sa önce
    Hapishanede Suçsuz Yere Yatanlar Derhal Çıkarılmalıdır. Hiç Şüphesiz ki. Bu Būyūk Bir Adaletsizliktir.
  • Nihal TeyzeNihal Teyze15 sa önce
    Mazlum olduklarina kim karar veriyor : siz mi mahkemeler mi???
  • ömerömer15 sa önce
    Ali ihsan bey akepelilere laf söylemez soyletmez...
  • erkan doğanerkan doğan16 sa önce
    EYY AKİT BEN ALEVİ ÇOCUĞUYUM.SİVASTA 24 SAAT BİR OTEL İÇİNDEKİLER İLE YANARKEN SEYREDİLDİ. HER ZAMAN BİRİLERİ YAKAYI YIRTIP İŞİ BİRİLERİNİN ÜZERİNE YIKAR.MUHAKKAK Kİ SUÇU OLMAYANLARDAN DA CANI YANAN VARDIR. AMA SİVAS MAZLUMLARI DİYEREK GARİBAN EDEBİYATINA SARILMAYIN. HER SAKAL BIRAKIP TÜRBANA GİRİP TAKKE TAKANI İSLAM DİYE YUTTURMANIZ YOK MU İŞTE O ZAMAN AĞZIMA NE GELİRSE SAYARIM SİZE.KİTAPLI ALLAHLI GÖZÜKÜP DEKİTAPSIZ VE ALLAHSIZLARA İTAF OLUNUR.

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