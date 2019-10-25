Yeni Yargı Reformu’ndan kimler yaralanacak? Sivas Mazlumları yine cezaevinde kalıyor Yeni yargı reformu paketinden, FETÖ’cüler, PKK’lılar, Erdoğan’a hakaret eden ulusalcılar dahi, kısmen bile olsa faydalanabilecek. Buna karşın, yıllardır adalet bekleyen Sivas malzumları, yeni paketteki düzenlemeden faydalanamayacak.

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Meclis’ten geçen Yeni Yargı Reformu Paketi’nin kapsamı konuşuldu. PKK’lı ve FETÖ’cü teröristlerin kısmende olsa faydalanabileceği paketten, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a küfreden sözde ulusalcıların da yararlanabileceğini söyleyen Karahasanoğlu, Sivas mazlumlarıyla ilgili acı gerçeği açıkladı. Sivas mazlumlarının, Yeni Yargı Reformu Paketi’nden faydalanamayacağını söyleyen Karahasanoğlu, Meclis’e gelecek ikinci paketin kapsamının henüz belli olmadığını söyledi. Karahasanoğlu’nun konuşmasının ilgili bölümü şu şekilde:

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