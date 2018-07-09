Yeni teknik direktörü resmen duyurdular!
İspanya Milli Futbol Takımı, teknik direktör Luis Enrique'yi takımın başına getirdiğini resmen duyurdu.09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:47
2018 Dünya Kupası'na ikinci turda havlu atan İspanya'da geçtiğimiz gün Fernando Hierro'nun milli takımdaki görevinden ayrıldığını açıklaması üzerine "Matadorlar"ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusuydu..
İspanya Futbol Federasyonu, Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Luis Enrique'yi takımın başına getirildiğini duyurdu.
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