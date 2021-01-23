  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yeni soğuk savaş başladı! Rusya’dan ABD’ye sert tepki
Dünya

Yeni soğuk savaş başladı! Rusya’dan ABD’ye sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için yapılan gösterileri destekleyen paylaşımlar yaptığını belirterek, "ABD yönetimi, sosyal adaletsizlik ve eşitsizliğin Amerikan toplumunda yarattığı bölünme dahil kendi sorunlarıyla uğraşmalıdır.” Dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 22:26:00 -
Yeni soğuk savaş başladı! Rusya’dan ABD’ye sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için yapılan protesto gösterilerini desteklemek amacıyla sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı bildirildi.

ABD'nin bu tür paylaşımlarla diplomatik normları çiğnediği kaydedilen açıklamada, "ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Rusya'nın iç işlerine müdahale ediyor." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD yönetimi, sosyal adaletsizlik ve eşitsizliğin Amerikan toplumunda yarattığı bölünme dahil kendi sorunlarıyla uğraşmalıdır. Ahlak kurallarını görmezden gelen Amerikan diplomasisinin radikal unsurları kışkırtma çabaları, başarısızlığa mahkumdur ve ikili ilişkiler için olumsuz sonuçlar doğuracaktır."

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, dün sosyal medya üzerinden ülkede yapılacak protesto gösterilerinin saat ve yerlerini paylaşmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dizinin başrolünden çok konuşulacak Kurtlar Vadisi açıklaması
Medya

Dizinin başrolünden çok konuşulacak Kurtlar Vadisi açıklaması

Kurtlar Vadisi dizisinde "Deli Hikmet" karakteri oynayan Erdem Ergüney, "Kurtlar Vadisi’nde şöyle bir şey yapılmıştı. Yaşları 25 ya da 70 ar..
CHP'li Berhan Şimşek ilkesizliği! O zaman 'bebecan'dı, şimdi 'Babacan oldu
Medya

CHP'li Berhan Şimşek ilkesizliği! O zaman 'bebecan'dı, şimdi 'Babacan oldu

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, partisinin samimi ilişkilerde bulunduğu Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a övgüler dizmesini..
Başörtüsü saldırganına ödül gibi ceza! Tekrar yapsın diye mi verildi?
Gündem

Başörtüsü saldırganına ödül gibi ceza! Tekrar yapsın diye mi verildi?

İstanbul'da başörtülü bir kadına saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanık Berrak Karaoğlu'na 2 bin lira para cezası verildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay