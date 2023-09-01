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Gündem Yeni skandal ortaya çıktı! Sermaye 100 bin TL, ihale 450 milyon TL
Gündem

Yeni skandal ortaya çıktı! Sermaye 100 bin TL, ihale 450 milyon TL

Yeniakit Publisher
2023-09-01 08:00:00 -
Yeni skandal ortaya çıktı! Sermaye 100 bin TL, ihale 450 milyon TL

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu kastederek, 'Asfalt ihalesinde 32 milyon yolsuzluk yaptılar' iddiasında yeni bir detay deşifre oldu. Çerçioğlu'nun, 100 bin lira sermayeyle kurulan bir şirkete de 450 milyon liralık ihale verdiği ortaya çıktı.

CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu kastederek, "Asfalt ihalesinde 32 milyon yolsuzluk yaptılar" iddiasıyla ilgili yeni belgelere ulaşıldı. Sabah'ın haberine göre, 2017 ile 2021 yılları arasında İmfalt Yol Yapı Sanayi Ticaret Şirketi'ne toplam 440 milyon liralık asfalt ihalesi veren Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin, daha sonra ise 100 bin lira sermayeyle kurulan Martoksal şirketine, 450 milyon liralık ihale verdiği ortaya çıktı.

DÜŞÜK TEKLİF VEREN ELENDİ

Belgelere göre, 14 Ocak 2020'de İsmet Durnabaş ve Süleyman Elivar tarafından 100 bin lira sermaye ile kurulan Martoksal A.Ş., 2021'de sermayesini 1 milyon liraya çıkardı. Ardından, Aydın Büyükşehir Belediyesi 31 Ekim 2022'de kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve altyapı işleri için ihale açtı. İhaleye teklif veren 5 firmadan 2'si elendi. İhale ise 27 milyon lira daha düşük teklif veren firma yerine, 450 milyon lira teklif veren Martoksal şirketine verildi.

3 KEZ ADRES DEĞİŞTİRDİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

17 Ocak 2023'te imzalanan ihale sözleşmesine göre kamudaki ilk ihalesini alan Martoksal şirketi, 19 Ocak 2023'ten 8 Aralık 2024'e kadar, Aydın'daki cadde, bulvar ve mahalle yollarını asfaltlayacak. 100 bin lira sermayeyle kurulan şirkete, kamudan aldığı ilk ihalede, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 450 milyon liralık ihale verilmesi şaşkınlık yarattı. Bu arada Martoksal Şirketinin, kurulduktan sonra iki yıl içerisinde 3 kez adres değiştirdiği ortaya çıktı.

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