Yeni skandal ortaya çıktı! Fiyatı düşmesine rağmen pazarda üç katına satılıyor

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki Kümbet Ova'da 5 bin dönüm alana ekilen kuru soğan hasadı başladı. Soğanın kilogramı iriliğine göre 2 ila 4 lira arasında değişiyor.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte tarlaya giren mevsimlik işçiler, sökümünü yaptıkları soğanları çuvallara doldurarak satışa hazır hale getiriyor. Soğan TIR'larla ülke genelindeki pazarlara gönderiliyor.

Fiyat da rekolte de düştü

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi soğan verimini düşürürken geçen yıl kilogramı 8 liraya satılan soğan bu yıl 4 liraya alıcı bulamıyor. Üretici tarlada yarı yarıya düşen soğan fiyatlarından yakınırken soğan markette 2.5, pazarda ise 3 katına satılıyor.

'İşçilerin yevmiyesi çıksın onu istiyoruz'

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yaklaşık 200 dönüm alan üzerinde soğan üretimi yaptığını söyleyen İrfan Erkoç, “Soğan tarlamız binbir emekle bu aşamalara geliyor. Gübre ve ilacın, girdilerin maliyeti arttı. Biz bu kuru soğanı geçen yıl 8 liraya veriyorduk, şimdi 4.5 liraya alan yok, 4 liraya satılıyor. Biz hiçbir şey istemiyoruz, işçilerin yevmiyesi çıksın onu istiyoruz. Girdi maliyetlerinin hepsi zaten bize, sezon sonu tarlayı ya da traktörleri satacağız. Verim de olmadı bu yıl hava şartlarından dolayı, geçen yıla oranla yarı yarıya düştü. Ben 61 yaşındayım son yılların en sıcak mevsimini yaşadık, ürünlerimiz gelişmedi. Hem ürün dörtte bire düştü, hem de fiyatı. Soğan hasadımız başladı, maliyetinin yarısına veriyoruz. Tarlada soğan 4 lira, 40 kilometre ileride Sorgun ilçemizde manavda 17 lira 50 kuruş, bu aradaki fark nereye gidiyor” dedi.

Çiftçi Yunus Karabulut ise 50 dönüm alana soğan ektiğini belirterek, “Soğan 4 lira, emek veriyoruz bir sürü, bin lira harcadığımız yere 500 lira kazanıyoruz, zarar ediyoruz. Soğan da olmadı bu sene sıcaktan, para etmiyor artık” diye konuştu.

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