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Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısının tarihi belli oldu

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle yapısı değişen Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) perşembe günü toplanacak. Toplantıya birçok isim ilk kez katılacakken önemli görevlerde bulunan komutanların rütbelerinde de değişiklik olacak.

31 Temmuz 2018 Salı 08:34
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısının tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Yüksek Askeri Şûra’sı (YAŞ) perşembe günü toplanacak. Beştepe’de ilk kez yapılacak ve bir gün sürmesi planlanan şûraya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

YAŞ’ın yapısı önce 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, ardından da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle değişmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu göreviyle ilk kez YAŞ’ta yer alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da YAŞ’ın yeni üyeleri olarak ilk kez toplantıya katılacak. Hulusi Akar, daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katıldığı şûrada bu kez Milli Savunma Bakanı sıfatıyla yer alacak. Orgeneral Yaşar Güler ilk kez Genelkurmay Başkanı olarak şûra masasındaki yerini alırken, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da toplantıya ilk kez katılacak. Şûrada Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları da hazır bulunacak.

ÜST RÜTBEYE TERFİLER

Hürriyet'in iddiasına göre şûrada, tuğgeneral ve tuğamiralliğe terfi edecek albaylar ile general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Toplantıda, bulundukları görevleri korgeneral ve koramiral rütbesinde sürdüren komutanların terfi almaları bekleniyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ikinci Genelkurmay Başkanı olan Korgeneral Metin Gürak’ın, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtlarını komuta eden ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim konuşmalarında eleştirdiği 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in bir üst rütbeye terfi ederek "Or" olmaları bekleniyor.

BAKANA ‘OR’ YARDIMCI

Kulislerde Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep’in, bu rütbede 4 yılını doldurduğu için emekliye ayrılacağı konuşulurken, ilk kez Milli Savunma Bakan Yardımcılığı’na orgeneral kadrosundan bir ismin getirilebileceği ileri sürülüyor. Bu yöndeki görevlendirme talebinin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan geldiği ifade ediliyor. Bu yıl Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlıklarında 46 general ve amiral terfi listesinde bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 08:34
  1. Ordu
  2. YAŞ toplantısı
  3. yeni sistem
  4. TSK

YORUM YAZ

  • aliyaraliyar1 sa önce
    temel paşamıza orgenerallik yakışır bana kalsa incenin apolet sökerim dediği zaman üstün başarı niteliğinde terfi ettirirdim
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