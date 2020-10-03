Yeni sezonun ilk görüntüsü! Payitaht Abdülhamid dizisi yürekleri sızlattı
TRT1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in 5. Sezon Tanıtımı yayınlandı. Görüntüler, seyircilerin adeta yüreğini sızlattı.
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Payitaht Abdülhamid dizisinin 5. Sezon Tanıtımı yayınlandı.
Yeni sezonda birçok oyuncuyu kadrosuna dahil eden TRT'nin iddialı dizisi tanıtım videosuyla yürekleri sızlattı.
Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı olan Abdülhamid Han'ı konu alan dizin tanıtımında sultanın Selanik’e sürgün edilişine yer verildi.
TRT'nin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan dizinin tanıtım videosu yorum yağmuruna tutuldu.
Yeni sezonda bomba transferler
Bülent İnal, Özlem Conker ve Bahadır Yenişehirlioğlu isimlerin rol aldığı dizinin yeni sezonda kadrosuna; İsmail Hakkı, Hakan Bilgin, Cansu Fırıncı, Ali Buhara Mete, Mehmet Korhan Fırat, Yılmaz Meydaneri, Alara Turan, Burak Haktanır, Eren Dinler, Halit Karaata, Gökşin Saraç ve Mesud Uz gibi isimler dahil oldu.