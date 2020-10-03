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Medya Yeni sezonun ilk görüntüsü! Payitaht Abdülhamid dizisi yürekleri sızlattı
Medya

Yeni sezonun ilk görüntüsü! Payitaht Abdülhamid dizisi yürekleri sızlattı

TRT1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in 5. Sezon Tanıtımı yayınlandı. Görüntüler, seyircilerin adeta yüreğini sızlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 11:06:00 - 2020-10-03 11:21:06

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Payitaht Abdülhamid dizisinin  5. Sezon Tanıtımı yayınlandı.

Yeni sezonda birçok oyuncuyu kadrosuna dahil eden TRT'nin iddialı dizisi tanıtım videosuyla yürekleri sızlattı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı olan Abdülhamid Han'ı konu alan dizin tanıtımında sultanın Selanik’e sürgün edilişine yer verildi.

TRT'nin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan dizinin tanıtım videosu yorum yağmuruna tutuldu.

Yeni sezonda bomba transferler

Bülent İnal, Özlem Conker ve Bahadır Yenişehirlioğlu isimlerin rol aldığı dizinin yeni sezonda kadrosuna; İsmail Hakkı, Hakan Bilgin, Cansu Fırıncı, Ali Buhara Mete, Mehmet Korhan Fırat, Yılmaz Meydaneri, Alara Turan, Burak Haktanır, Eren Dinler, Halit Karaata, Gökşin Saraç ve Mesud Uz gibi isimler dahil oldu.

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Yorumlar

Payitaht

Abdulhamit han hz. Rahmet ve minnetle anıyoruz. Topraklarımızın tek bir karışını dahi satmayan, 30 kusur yıl hükmeden sultanların sultanıdır. Gönlümüzde derin bir iz bırakan, yaşadığı Osmanlı'nın zor dönemde devletimizi ayakta tutmaya çalıştı. Ama KADER işte! Biz razıydık CENABI Allah ta razı olsun.
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Biz bunları istiyoruz.

Payitaht Abdülhamid, Ertuğrul Gazi, Osman, uyanış. Büyük Selçuklu Biz toplum olarak bu tarz dizileri seviyoruz.
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