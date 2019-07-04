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Yeni sezon öncesi yetenek avı

Kahramanmaraş’ta yeni sezon öncesi Hanefi Mahçiçek Stadyumunda A takım ve alt yapı için oyuncu seçmeleri yapılıyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:46
Yeni sezon öncesi yetenek avı

Kahramanmaraş’ta yeni sezon öncesi Hanefi Mahçiçek Stadyumunda A takım ve alt yapı için oyuncu seçmeleri yapılıyor.


Geleceğin yıldızlarını bulmak için seçmeler yapan Kahramanmaraşspor, A takım ve alt yapıya yeni yetenekler kazandırmaya çalışıyor. 2019-2020 sezonu oyuncu seçmeleri Hanefi Mahçiçek Stadyumu içerisinde bulunan antrenman sahasında gerçekleştirildi.


Seçmelerde yaş grupları ayrılarak kendileri için hazırlanan testlerden geçen adaylar, futbol altyapı antrenörleri tarafından değerlendirmeye tabi tutularak Kahramanmaraşspor’a kazandırılacak. 7 Temmuz’a kadar sürecek seçmelerin sonunda beğenilen oyuncular Kahramanmaraşspor’un sezon başı kampına dahil edilecek.


Hanefi Mahçiçek Stadyumunda gerçekleşen seçmelere 150’nin üzerinde birçok yaş kategorisinde sporcu katılım sağladı. Çevre illerinde katılım sağladığı seçmelere Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan, Kahramanmaraşspor Sportif Direktörü Adnan Erkan, Kulüp Müdürü Mehmet Traş, yardımcı antrenörler seçmelere katılan oyunculara yakın ilgi gösterdi.



’’Yetenekli futbolculara fırsat tanıyoruz’’


Seçmelerle ilgili olarak konuşan Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan, “2019-2020 sezonu tüm kulüplere ve sporseverlere hayırlı olsun, Memleketimize de İnşallah hayırlı olur, biz yaklaşık 3 yıldır bu seçmeleri gelenek haline getirdik. Öncelikle kendi şehrimizden alarak çevre illerden illerde hatta yurt dışından gelen gençlere bu fırsatı tanımak istiyoruz. Oyunculara tek maç üzerinden bakmıyoruz. Beğenilen oyuncuları kendi tesislerimizde 4-5 gün her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak misafir ediyoruz. Bu belki de Türkiye’de bir ilktir, tek bir hoca ile değil, Adnan Erkan hocamız başta olmak üzere 5-6 alt yapı hocalarımız birlikte izliyorlar. Burada yeteneği olan oyunculara fırsatı tanımak istiyorum’’ dedi.



’’Kurtuluş, kendi öz kaynağımızdır’’


Türk futbolunun kurtuluşu kendi öz kaynağımızdır diyen Ceyhan, ’’Öz kaynağımıza dönmemiz lazım, Profesyonel oynamanın belli şartları vardır. Bu şartları yerine getiren kardeşlerimizi profesyonel edeceğiz, daha sonra bunları kampa götüreceğiz. Gelecek gördüğümüz oyuncuları İnşallah sezon başında profesyonel yapacağız. Dediğim günü bunu belki biz Türkiye’de bir ilk olarak yapıyoruz, tek maçla arkadaşları göndermiyoruz. İlk gün yoğun bir katılım var. Yaklaşık 130 kişi var bu katılım bizi memnun etti. Yaşanan zorluklar bizi engellemeyecek. İnşallah Kahramanmaraşlı gençleri takımımıza kazandıracağız. Gelen tüm gençlere ve ailelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:46
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