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Yeni şehir için ilk adım

Kanal İstanbul’un etrafında kurulacak yeni şehri planlamak için İBB ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

14 Ekim 2018 Pazar 12:06
Yeni şehir için ilk adım

Kanal İstanbul’un etrafında kurulacak yeni şehri planlamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

İBB Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edilen protokol kapsamında İBB ve İSKİ’ye ait taşınmazlar Kanal İstanbul projesi için tahsis edilecek. Sazlıdere Barajı içme suyu rezervinden çıkarılacak. İBB, proje alanında kanalı kesen altyapı ve ulaşım sistemlerini yenileyecek ya da taşıyacak.

Protokol çerçevesinde Kanal İstanbul ve 3. Havalimanı’nın da içinde bulunduğu proje alanı ruhsatsız, iskansız ve afet riski altındaki yapılardan arındırılarak yeni yerleşim bölgesi olarak kullanılacak. Kanal İstanbul Projesi’nin geçtiği tüm bölgenin imar planlaması yapılacak. Proje alanındaki altyapı ve üstyapı donatıları ile arsa üretimi çalışmaları gerçekleştirilecek.

Arsalarla ilgili üretim ve geliştirme sürecini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TOKİ belirleyecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 12:06
  1. İBB
  2. İBB Meclisi
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  5. 3. Havalimanı
  6. TOKİ
  7. Kanal İstanbul Projesi

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