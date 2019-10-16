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Yeni sanayi sitesi için 21 Ekim’de talepler toplanmaya başlanacak

Konya için yeni müjdeler veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni sanayi sitesi için taleplerin 21 Ekim'de toplanmaya başlanacağını açıkladı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:07
Yeni sanayi sitesi için 21 Ekim’de talepler toplanmaya başlanacak

Konya’yı hak ettiği noktaya en kısa sürede çıkarmak için çalıştıklarını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya için yeni müjdeler verdi. Eski Sanayi Sitesi ile Karatay Sanayi Sitesi’nin taşınması için 2 bin 653 bağımsız birimden ve 100 ticari üniteden oluşan bir kentsel dönüşüm projesi başlattıklarını aktaran Kurum, “Konya için yıllardır konuşulan ama yapılamayan bu projede 36 ay içerisinde inşallah tüm hak sahiplerine dükkânlarını teslim edeceğiz. Yapacağımız projede oteliyle, restoranıyla, sosyal ve kültürel alanlarıyla son derece modern bir sanayi sitesi olacak. Boşalttığımız alanı da şehircilik ilkelerine, Konya’nın ruhuna, mimarisine uygun bir şekilde az katlı, sosyal alanları barındıran bir proje olarak gerçekleştirmek istiyoruz. TOKİ Başkanlığımız 21 Ekim’de talepleri toplamaya başlıyor inşallah” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 11:07
  1. Konya
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  3. Eski Sanayi Sitesi
  4. Karatay Sanayi Sitesi
  5. TOKİ

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