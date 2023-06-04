Yeni Şafak yazarı, Hayko Cepkin'i rezil kepaze etti: "Son konserim olabilir" diyen yavşağın bu yaz 20 konseri var

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, seçimlerden önce "Son olmaması için hepiniz sandıkta ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz" diyen sanatçı Hayko Cepkin'i isim vermeden sert sözlerle eleştirdi.

Kılıçarslan, "Oy toplamak için 'son konserim olabilir' diyen yavşağın bu yaz 20 tane konseri var. O yavşağa bakıp 'kim, niye kandırıyor lan bizi?' bile demiyorlar yahu" ifadesini kullandı.

Kılıçarslan, yazısında muhaliflere de yüklenirken şunları kaydetti:

"Durmadan anlatıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’na oy veren ve bizatihi Kılıçdaroğlu tarafından 'bu seçimi kesin olarak kazanıyoruz' cümlesine inandırılarak dolandırılan insanları rehabilite etmek gibi bir derdimiz ya da sorumluluğumuz yok. Sadece, kendilerini son derece mesnetsiz şekilde 'üstün' olarak tanımlayan bu insanların şerrinden emin olmak zorundayız.

...

Bakın açık söylüyorum. Artık bizim, bu güruhu rehabilite edebilmek için yapabileceğimiz hiçbir şey olmadığına inanıyorum. O yüzden durmadan safları sıklaştırarak, mücadeleyi bir an olsun bırakmadan uğraşıp didinmekten başka hiçbir çıkar yolumuz yok.

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Gevşemek de yok, politikacılar eliyle 'güdülen' bu kütlenin ne denli tehlikeli olabileceğini bir an olsun akıldan çıkarmak da yok.

Bunu daha çok konuşacağız önümüzdeki dönemde."