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Yeni Renault Captur gün yüzüne çıkıyor

Renault Captur, bir önceki neslini başarıya taşıyan kimliğini daha da güçlendirerek yenilendi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:21
Yeni Renault Captur gün yüzüne çıkıyor

Renault Captur, rekabetin giderek arttığı pazarda, bir önceki neslini başarıya taşıyan kimliğini daha da güçlendirerek yenilendi. Dönüşüm gerçekleştiren Yeni Captur, atletik ve dinamik yeni SUV çizgileriyle dikkati çekiyor.

Aynı isimle dünya pazarında

Markanın kilit modellerinden Yeni Captur’un lansmanı, Renault Grubu’nun Drive the Future (2017-2022) stratejik planının bir parçası olarak gerçekleştiriliyor. Renault Grubu için üst düzeyde stratejik bir bölge olan Çin’de de üretilecek Yeni Captur böylece global bir ürün haline geliyor.

Model, Güney Kore de dahil olmak üzere Renault markası altında, tüm pazarlarda aynı isim ile pazara sunulacak. Teknolojisiyle de öne çıkan Yeni Captur, geleceğin mobilitesinin “elektrikli, internet bağlantılı ve otonom” gibi üç temel unsuruna da uygun donanımlarla sahip.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:21
  1. Renault Captur
  2. Yeni Captur
  3. SUV
  4. Renault Grubu
  5. Drive the Future
  6. Renault

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