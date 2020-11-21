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Teknoloji Yeni Redmi Note 9 modelleri için tarih verildi!
Teknoloji

Yeni Redmi Note 9 modelleri için tarih verildi!

Xiaomi, yeni Redmi Note 9 serisi akıllı telefonları için tarih verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 21:45:00 -
Yeni Redmi Note 9 modelleri için tarih verildi!

Çin merkezli dev akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni Redmi Note 9 modellerinin çıkış tarihini açıkladı. Şirket, yeni Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G ve Redmi Note 9 Pro 5G modellerini 26 Kasım'da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtacak.

Yeni telefonların özellikleri, geçtiğimiz günlerde TENAA listesinde belli olmuştu. Peki yeni Redmi Note 9 serisi neler sunacak? İşte yeni Redmi Note 9 modellerinin özellikleri...

Redmi Note 9, gücünü 8 çekirdekli MediaTek Dimensity 800U işlemcisinden alacak. 6 GB ve 8 GB RAM sunacak telefonun arka kısmında 48 Megapiksel çözünürlüklü ana kamera, 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens, 5 Megapiksel 2cm macro lens ve 2 Megapiksel derinlik sensörü bulunacak.

Küçük tasarım değişiklikleriyle gelecek olan yeni Redmi Note 9 5G ve Redmi Note 9 Pro 5G akıllı telefonların Mi 10T Lite ile benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.

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