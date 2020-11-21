Yeni Redmi Note 9 modelleri için tarih verildi!
Xiaomi, yeni Redmi Note 9 serisi akıllı telefonları için tarih verdi.
Çin merkezli dev akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni Redmi Note 9 modellerinin çıkış tarihini açıkladı. Şirket, yeni Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G ve Redmi Note 9 Pro 5G modellerini 26 Kasım'da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtacak.
Yeni telefonların özellikleri, geçtiğimiz günlerde TENAA listesinde belli olmuştu. Peki yeni Redmi Note 9 serisi neler sunacak? İşte yeni Redmi Note 9 modellerinin özellikleri...
Redmi Note 9, gücünü 8 çekirdekli MediaTek Dimensity 800U işlemcisinden alacak. 6 GB ve 8 GB RAM sunacak telefonun arka kısmında 48 Megapiksel çözünürlüklü ana kamera, 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens, 5 Megapiksel 2cm macro lens ve 2 Megapiksel derinlik sensörü bulunacak.
Küçük tasarım değişiklikleriyle gelecek olan yeni Redmi Note 9 5G ve Redmi Note 9 Pro 5G akıllı telefonların Mi 10T Lite ile benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.