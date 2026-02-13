  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Davutoğlu da 3. yol peşinde Discombobulator" adlı silah yeni değil ‘ Bir tek bizde var’ Trump pazarlama Rüşvet belgelendikçe CHP azıyor Sunulan gerekçe çılgına çevirdi: TÜVTÜRK’ün önünde sinir krizi geçiren vatandaş aracını paramparça etti 13 yaşındaki kızın cinsiyetini değiştirmeye kalktılar! LGBT sapkınlığına yargı dur diyemedi Kosova'da tarihi atama! Fikrim Damka ilk Türk Başbakan Yardımcısı Devlet yasakladı ama takmadılar… Hepsi evlerinden alındı! OnlyFans’çı ahlaksızlar… İlk iş olarak nafaka sorunu çözülsün! Meclis’te dayak yiyen Tanal’ın bir yalanı daha elinde patladı! DEM Partili kankası bakın neler söyledi CHP’liler.. Bari rezilliğinizi savunmayın!
Spor Yeni Red Bull Sporcusu Kerem Kazaz... 2026 JWRC Sezonuna İsveç’te Başlıyor
Spor

Yeni Red Bull Sporcusu Kerem Kazaz... 2026 JWRC Sezonuna İsveç’te Başlıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Red Bull Sporcusu Kerem Kazaz... 2026 JWRC Sezonuna İsveç’te Başlıyor

Red Bull’un uluslararası yarış programındaki en yeni sporcusu Kerem Kazaz, 2026 sezonunun ilk ayağı olan FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nda (JWRC) mücadele edecek.

Red Bull’un uluslararası yarış programındaki en yeni sporcusu Kerem Kazaz, 2026 sezonunun ilk ayağı olan FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nda (JWRC) mücadele edecek.

Dünya ralli gençler sahnesinin en teknik ve zorlu mücadelelerinden biri olan İsveç Rallisi, 13-15 Şubat tarihlerinde yapılacak. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Türk ralli tarihine adını “en genç şampiyon” ünvanıyla yazdıran yeni Red Bull sporcusu Kerem Kazaz, 2026 sezonuna dünya gençler arenasında iddialı bir giriş yapıyor.

Kazaz, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nda Ford Fiesta Rally3 ile mücadele edecek ve 13-15 Şubat tarihleri arasında Fransız co-pilotu Corentin Silvestre ile birlikte kazanmak için yarışacak. İkili, 2025 sezonunda kazandıkları uluslararası deneyimin ardından bu yıl şampiyonluk hedefiyle piste çıkıyor.

JWRC’nin açılış yarışı olan İsveç Rallisi, kar ve buz zeminli etaplarıyla sezonun en zorlu organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Ortalama hızların en yüksek olduğu rallilerden biri olan İsveç, milimetrik yol notu disiplini ve kusursuz araç hakimiyeti gerektiriyor. 2005 doğumlu Kerem Kazaz, motor sporlarına 4 yaşında motocross ile başladı. 15 yaşında Türkiye Pist Şampiyonası’nda yarışan en genç pilot olarak dikkat çekti.

Red Bull sporcusu, yeni döneme start vereceği sezonun ilk yarışı öncesi kaskını 2024 Dünya Ralli Şampiyonu Belçikalı pilot Thierry Neuville’in elinden aldı. Kerem Kazaz, 2024’te elde ettiği “Türkiye’nin En Genç Ralli Şampiyonu” ünvanını 2025’te bir kez daha tekrarlayarak Türk motorsporları tarihinde önemli bir ilke daha imza atmıştı.

Kerem Kazaz, bugüne dek gösterdiği performansla Türkiye motor sporları pilotları arasında hızla yükselen yıldızları arasında gösteriliyor. Pistlerdeki enerjik duruşuyla dikkat çeken Kazaz; Toprak Razgatlıoğlu, Dylan Harper, Mondo Duplantis ve Max Verstappen gibi dünya çapındaki sporcular ile beraber 900’ü aşkın Red Bull sporcusundan biri oldu.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Davutoğlu Parlamento muhabirlerine açıkladı: İsmim Epstein belgelerinde neden 39 kez geçiyor?
Siyaset

Davutoğlu Parlamento muhabirlerine açıkladı: İsmim Epstein belgelerinde neden 39 kez geçiyor?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM’de parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Davutoğlu, toplantıda Epstein belgelerind..
CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu
Gündem

CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu

CHP’li belediyelerde ayyuka çıkan ahlaksızlık ve taciz skandalları toplumun sinir uçlarıyla oynamaya devam ederken, malum zihniyetin kalemşo..
MTTB Başkanı’ndan İsmail Saymaz’a tokat gibi cevap! ‘MTTB sizi rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz!’
Siyaset

MTTB Başkanı’ndan İsmail Saymaz’a tokat gibi cevap! ‘MTTB sizi rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz!’

CHP’lilerin yeni atanan iki bakanla ilgili hazımsızlıkları sürüyor. Halk TV ekranlarında, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Milli Türk Tale..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23