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Medya

Yeni projesi belli olan Engin Altan Düzyatan’dan sosyal medyayı hareketlendiren paylaşım

Diriliş Ertuğrul dizisiyle dikkatleri üzerine çeken ve gündemden düşmeyen iki gün sonra 41 yaşına basacak olan Engin Altan Düzyatan, kendisine hediye gönderecek hayranlarından anlamlı bir istekte bulundu. Ünlü oyuncunun takipçileri sosyal medyadan harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 17:08:00 -
Yeni projesi belli olan Engin Altan Düzyatan’dan sosyal medyayı hareketlendiren paylaşım

Geçtiğimiz gün yeni dizi müjdesiyle tüm hayranlarını sevinçten havalara uçuran oyuncu Engin Altan Düzyatan, doğum günü için Türk Kanser Derneği’nde bir bağış̧ kampanyası başlattı. Düzyatan, sosyal medya hesabından şunları dile getirdi:

"Bu sene doğum günüm için Türk Kanser Derneği’nde bir bağış̧ kampanyası açtım. Bana gelecek hediyeler yerine, sevenlerimden ve yakınlarımdan, kanser tedavisi gören ve desteğe ihtiyaç̧ duyan hastalara umut olmalarını istiyorum.''

''Kampanya, doğum günü tarihim olan 26 Temmuz'a kadar açık kalacak.Kampanya linkine profilimden ulaşabilirsiniz. Bağışta bulunan herkese şimdiden destekleri için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimle..."

Öte yandan TRT ekranlarında 5 sezon boyunca yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisiyle ön plana çıkan Engin Altan Düzyatan, televizyon ekranlarına geri dönüyor.

ATV'de Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde rol almayacağı kesinleşen Düzyatan, yeni bir projeye imzasını attı.

TRT 1’in yeni projesi olan Osmanlı’nın ilk kaptan paşası Barbaros Hayreddin Paşa’yı canlandırmaktan son anda vazgeçen Çağatay Ulusoy'un yerine Engin Altan Düzyatan geçti. Herkes Kuruluş Osman dizisine gelmesini beklerken yeni bir proje ortaya çıktı.

Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey'i canlandırması bekleniyordu ki o rol için oyuncu Tamer Yiğit seçildi. Hayranlarının hayal kırıklığı yaşadığı anda gelen yeni proje haberi ise sevinçten havalara uçurdu.

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ES Film ile yeniden anlaşan Engin Altan Düzyatan, heyecanlı olduğunu söyledi.

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