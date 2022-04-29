"Yeni Pogba" Fenerbahçe'ye geliyor

Yıldız isimlerle takımı güçlendirmek Fenerbahçe, son olarak 'Yeni Pogba' olarak lanse edilen Ilaix Moriba ile ilgilendiği iddia ediliyor. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında hücuma ağırlık veren Fenerbahçe, 16 milyon euro'luk 'Yeni Pogba' lakaplı genç yıldızı transfer etmeye hazırlanıyor.

Gustavo ve Sosa ile yolların ayrılması bekleniyor

Teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'la temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertli yönetim, bir yandan da kadroya dahil edilecek isimler için araştırmalarını sürdürüyor. Gustavo ve Sosa ile yollarını ayırmayı planlayan Kanarya, hücuma dönük orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'den Ilaix Moriba'ya transfer kancası

Zajc ve Crespo'nun yanına iyi bir orta saha daha almak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Valencia'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Leipzig'de bulunan Ilaix Moriba ile ilgilendiği ifade edildi.

Ilaix Moriba'nın lakabı "Yeni Pogba"

A Spor'un haberine göre sarı-lacivertli takımın 'Yeni Pogba' olarak lanse edilen oyuncuyu kiralamak için girişimlere başladığı belirtildi. Leipzig'in de 19 yaşındaki yeteneği 12 veya 24 aylığına bir takıma kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi. Genç oyuncuyla ayrıca Granada'nın da ilgilendiği iddia ediliyor.

Ilaix Moriba'nın performansı

Bu sezon Valencia formasıyla La Liga'da 10 maça çıkan Moriba gol veya asist katkısı üretemedi. 19 yaşındaki Gineli oyuncunun menajerliğini ise Fenerbahçe'de birçok oyuncunun menajerliğini yapan ROGON yapıyor. Moriba'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirtiliyor.

Barcelona altyapısında yetişti

Barcelona altyapısından yetişen 19 yaşındaki orta saha 2021 yazında 16 milyon Euro bedelle Leipzig'in yolunu tutmuştu. Genç futbolcu tecrübe kazanması adına bu sezon başında Valencia'ya kiralanmıştı. Gine Milli Takımı'nda da forma giyen Moriba, 5 kez milli takım formasını terletti.