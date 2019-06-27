Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...

Reuters haber ajansı,23 Haziran seçimi ile birlikte kulislerin paylaşıldığı yeni parti ile ilgili dikkat çeken bir dosya haberi okuyucuları ile paylaştı. AK Parti'den ayrılarak yeni bir parti kurulacağı ve kurucu üyeler arasında da eski başbakan yardımcısı Ali Babacan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün olacağı gündeme gelirken Reuters’a konuşan ve ismini vermeyen yetkililer sürecin detaylarını paylaştı.

Ajans, Ali Babacan'a yakın olduğunu söyleyen danışmanlarından birinin, yeni partinin "Babacan ve Gül bu sonbaharda büyük ihtimalle parti kuracak” dediğini aktardı. Kurulacak bu yeni parti ile ilgili olarak konuşan bu kişi, parti politikasının AK Parti'nin ilk dönemine benzeyeceğini vurguladı. Konuyla yakından ilgilenen bir diğer danışman ise, bu iki ismin parti kurmayı 6 aydır düşündüğünü fakat 31 Mart seçimleri sonrasında buna hız verdiğini aktardı.

"Ahmet Davutoğlu şu aşamada yeni partide yok"

Reuters, Babacan ve Gül’den doğrudan yorum alamazken danışmanlardan biri, partinin nasıl finanse edileceğine dair bir açıklama yapmadığını vurguladı. İsmi açıklanmayan yetkili, şu an yapılan yeni parti görüşmelerinde mevcut AK Parti vekillerininve diğer siyasetçilerle birlikte akademisyenlerin de olduğunu söyledi.

Reuters’a konuşan ve ismini açıklamayan bir AK Parti'li yetkili ise, “Babacan güçlü ve saygı duyulan bir figür” dedi. AK Parti'li yetkili partinin seçim sonucunun sorumluluğunu alması gerektiğini söylerken, “Hem ülkeyi yönettiğimiz hem de insanlarla olduğumuz eski siyasetimize geri dönmeliyiz” dedi.

Ali Babacan’ındanışmanı, AK Parti’nin meclisteki bazı vekillerinden destek aldıklarını söylerken, kaç kişi olduğunu belirtmedi. Yetkili, “Birkaç sürpriz önemli destekçi beklediklerini” söylerken bir isim vermedi. Öte yandan Reuters’a konuşanAhmet Davutoğlu’na yakın bir kaynak, şu aşamada kurulması planlanan yeni partiye katılmayacağını öne sürdü.