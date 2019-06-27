0553 313 94 23

Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen "Yeni parti" ile ilgili Reuters'tan çarpıcı bir haber geldi. Reuters'a konuşan bazı yetkililerin, "Babacan ve Gül büyük ihtimalle bu sonbaharda yeni parti kuracak" dediği belirtildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 18:41
Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...

Reuters haber ajansı,23 Haziran seçimi ile birlikte kulislerin paylaşıldığı yeni parti ile ilgili dikkat çeken bir dosya haberi okuyucuları ile paylaştı. AK Parti'den ayrılarak yeni bir parti kurulacağı ve kurucu üyeler arasında da eski başbakan yardımcısı Ali Babacan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün olacağı gündeme gelirken Reuters’a konuşan ve ismini vermeyen yetkililer sürecin detaylarını paylaştı.

Ajans, Ali Babacan'a yakın olduğunu söyleyen danışmanlarından birinin, yeni partinin "Babacan ve Gül bu sonbaharda büyük ihtimalle parti kuracak” dediğini aktardı. Kurulacak bu yeni parti ile ilgili olarak konuşan bu kişi, parti politikasının AK Parti'nin ilk dönemine benzeyeceğini vurguladı. Konuyla yakından ilgilenen bir diğer danışman ise, bu iki ismin parti kurmayı 6 aydır düşündüğünü fakat 31 Mart seçimleri sonrasında buna hız verdiğini aktardı.

"Ahmet Davutoğlu şu aşamada yeni partide yok"

Reuters, Babacan ve Gül’den doğrudan yorum alamazken danışmanlardan biri, partinin nasıl finanse edileceğine dair bir açıklama yapmadığını vurguladı. İsmi açıklanmayan yetkili, şu an yapılan yeni parti görüşmelerinde mevcut AK Parti vekillerininve diğer siyasetçilerle birlikte akademisyenlerin de olduğunu söyledi.

Reuters’a konuşan ve ismini açıklamayan bir AK Parti'li yetkili ise, “Babacan güçlü ve saygı duyulan bir figür” dedi. AK Parti'li yetkili partinin seçim sonucunun sorumluluğunu alması gerektiğini söylerken, “Hem ülkeyi yönettiğimiz hem de insanlarla olduğumuz eski siyasetimize geri dönmeliyiz” dedi.

Ali Babacan’ındanışmanı, AK Parti’nin meclisteki bazı vekillerinden destek aldıklarını söylerken, kaç kişi olduğunu belirtmedi. Yetkili, “Birkaç sürpriz önemli destekçi beklediklerini” söylerken bir isim vermedi. Öte yandan Reuters’a konuşanAhmet Davutoğlu’na yakın bir kaynak, şu aşamada kurulması planlanan yeni partiye katılmayacağını öne sürdü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:41
  1. Yeni parti
  2. yeni parti kurulacak mı
  3. Abdullah Gül
  4. Ali Babacan
  5. Ahmet Davutoğlu
  6. AK Parti
  7. yeni parti iddiaları
  8. yeni parti ne zaman kurulacak

YORUM YAZ

  • NurNur10 dk önce
    Amman siz eksiktiniz atıklar
  • AliAli12 dk önce
    Ali Babacan o istiyoruz.....epiaş elektiriye yüzde 15 zam diyor 1temmuzdan sonra.... Nezammi hani zam yoktu hayatları yalan enerji firmaları muazzam lüks içerisinde ultra maaşlar alıyorlar biraz kissinlar insanlar elektirik faturalarını zaten odeyemiyor .... Bu akp yi komple bitirir dağıtım ve parekende şirketleri birleşsin....Biz şu anki faturaları bile odeyemiyor GES santirallerine milyar dolarlar ödeniyor sadece zenginlere...
  • O. Ural.O. Ural.16 dk önce
    Kurunda alın boyunuzun ölçüsünü dönek herifler.
  • MuratMurat20 dk önce
    Çabuk kursunlar. Geç bile kaldılar. Lider olunmaz. Lider doğulur. Hiç birinde liderlik yok. Bunlardan olsa olsa bürokrat olur.
  • Cengiz akCengiz ak20 dk önce
    Elin gavur ajansı nuye veriyo bu haberi

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kafkasör festivali boğalı kortej yürüyüşüyle başladı
  1. Kafkasör festivali boğalı kortej..
  2. Anne karnında bebek ne zaman hareket..
  3. Munzur Üniversitesi taban puanları..
  4. Anadolu Efes'te Onuralp Bitim ile..
  5. Tire’deki makilik yangını söndürüldü
  6. Meteorolojiden sağanak uyarısı
  7. Çorum’da 222 metruk ev yıkıldı
  8. İBB'de devir-teslim töreni
  9. Hamilelikte sık idrara çıkma neden olur?
  10. KKTC Başbakanı Ersin Tatar noktayı..
  11. SPK haftalık bülteni
  12. 10 kişinin öldüğü kazayla ilgili..
  13. Konya’da otomobil köprüden düştü! 6..
  14. Hakkari’de uyuşturucu ile mücadele..
  15. Elektriğe zam geliyor! 1 Temmuz'da...
  16. Fransa'da belediye tesettür mayo..
  17. İstanbulkart nerelerde kullanılır?
  18. BAKAB Dönem Başı Meclis Toplantısı..
  19. KKTC yönetimi Maraş konusunu ele aldı
  20. Çin mahkemelerinde 'yapay zeka yargıç'..
  21. Ekrem İmamoğlu görevi devraldı
  22. Tekirdağ’da erken terhis sevinci
  23. Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi..
  24. Tokat'ta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 3..
  25. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
  26. Yeni partinin kurulacağı tarih..
  27. Şanlıurfa’da anız yangını korkuttu
  28. Vatandaşları uyuşturucu ve madde..
  29. Eğirdir’de tadilatı tamamlanan Dündar..
  30. Çorum saat kulesi’nin kadranlarını..
Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

Günün Karikatürü

27 Haziran 2019
İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!