Yeni parti iddialarında '30 Mayıs' detayı!

Yazar Hande Fırat, yeni parti iddialarına ilişkin son kulisi aktardı.

Hande Fırat, "Ankara senaryoları"başlıklı yazısında, "Gül, Babacan ve arkadaşlarının yürüttüğü çalışma yeni değil. Aslında bütün kış sürdü. " dedi.

Fırat, yazısında "Ankara’da son günlerde çeşitli senaryolar masaya konuluyor. Beyin fırtınaları yapılıyor." ifadelerini kullandı.

İşte o yazı

Siyaset hareketli. Yaz da sonbahar da sıcak geçecek. Ankara’da her sohbetin konusu, AK Parti içindeki tartışmalar, parti içinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yüksek sesli ya da sessiz yöneltilen eleştiriler, Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın başını çektiği grubun ne yapacağı...

30 Mayıs'ta görüştüler

Önce meşhur görüşme ile başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ali Babacaarasındaki görüşmeyle... Yargı reformunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandığı 30 Mayıs Cuma günü, Beştepe’nin konuğu Ali Babacan idi. CNN Türk’te Gece Görüşü’nde görüşmenin ayrıntılarını aktardık. Ancak bazı noktalara burada da dikkat çekmek isterim. Görüşmeyi “Yeni bir çalışma yürüttüğümüzü başkasından değil benden duyun” cümlesi ile özetliyorum.