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Ekonomi Yeni Opel Crossland Avrupa'da 2021 başında yola çıkıyor
Ekonomi

Yeni Opel Crossland Avrupa'da 2021 başında yola çıkıyor

Yeni Opel Crossland, çok kısa bir süre önce tanıtımı yapılan yeni Mokka’da kullanılan yeni Opel marka yüzü ile yollara çıkan ikinci model olacak

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:26:31 -
Yeni Opel Crossland Avrupa'da 2021 başında yola çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Opel, Yeni Opel Crossland modelini Avrupa'da 2021 yılı başlarında bayilere ulaştırmaya başlayacak.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, Yeni Opel Crossland, çok kısa bir süre önce tanıtımı yapılan yeni Mokka’da kullanılan yeni Opel marka yüzü ile yollara çıkan ikinci model olurken, tıpkı yeni Mokka gibi yeni Crossland de daha önce kullanılan X isim eklentisini artık kullanmıyor.

Tasarıma ek olarak Yeni Crossland’in şasi ve direksiyon sistemi dahil teknik mimarisi, uyarlanabilir çekiş kontrol sistemi IntelliGrip ile yeni donanım paketi de yenilendi. Yeni donanımlarla ürün çeşitliliği ve ürün niteliği artırıldı.

Yeni Crossland’de ön ızgarayı ve farları organik olarak birbirine entegre eden yeni Opel Vizor mimarisi aracın ön bölümünü tamamen kaplayan bütünleşik tek bir yüz oluşturuyor. Bu tasarım yaklaşımı otomobilin olduğundan daha geniş görünmesini sağlarken aynı zamanda ön bölüm tek bir parçadan oluşuyor hissi veriyor.

Opel Şimşek logosu ise ön ızgaranın ortasında cesurca sergileniyor. Yeni Opel Vizor tasarım yaklaşımı 2020 yılından başlayarak tüm yeni Opel modellerinin ayırt edici özelliği olarak kullanılacak ve gelecekte en güncel teknolojileri bir araya getirecek.

Opel’e özgü tasarımını daha da geliştiren koyu renkli yeni arka stop lambaları ve yeni parlak siyah bagaj kapağı yeni Crossland’ın daha geniş ve daha güçlü görünmesini sağlıyor.

Geliştirilen şasi ve yürüyen aksam sayesinde yeni Crossland çok daha dinamik bir sürüş karakteri sergiliyor. Rüsselsheim'daki Opel mühendisleri, MacPherson tipi ön ve torsiyon kollu arka aks için yeni yaylar ve amortisörler geliştirdiler.

Yenilenen ve daha hassas bir sürüş sunan direksiyon sistemi sayesinde yeni Crossland konfor ve sürüş dinamikleri arasında benzersiz bir denge kuruyor.

Opel, Avrupa’da, 2021 yılı başlarında bayilere ulaşacak olan yeni Crossland modeli için yakında sipariş almaya başlıyor. Yeni Crossland’in Türkiye satışının ise 2021’in ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor.

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