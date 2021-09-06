Yeni Opel Astra 2022’nin ilk yarısında Türkiye’de

Alman otomobil üreticisi Opel, Astra’nın altıncı neslinin global basın lansmanını 180 gazetecinin huzurunda ve canlı yayınla bağlanan 500’den fazla gazetecinin katıldığı hibrit bir toplantı ile Almanya’nın Rüsselsheim kentinde gerçekleştirdi.

“Yeni bir şimşek doğuyor”

Yeni Opel Üst Yöneticisi (CEO) Uwe Hochgeschurtz’un şirketteki ilk iş gününde tanıtılan yeni Opel Astra, Liverpool Spor Kulübü’nün ünlü menajeri Jürgen Klopp’un da katıldığı renkli bir etkinlikle “Yeni bir şimşek doğuyor” sloganıyla boy gösterdi.

Şimşek logolu markanın en çok satan modeli ilk kez elektrikleniyor. Öncelikle şarj edilebilir hibrit motorlu olarak satışa sunulacak olan yeni nesil Opel Astra modelinin tamamen batarya elektrikli versiyonu olan Opel Astra-e ise 2023’te pazara sunulacak. Yeni Opel Astra’da aynı zamanda yüksek verimliliğe sahip benzinli ve dizel motor seçenekleri de bulunuyor.

Rüsselsheim’da tasarlanan, geliştirilen ve üretilen 6. nesil Opel Astra’nın 2022 yılının ilk yarısında Türkiye’de de satışa sunulması planlanıyor. İlk olarak üretildiği 1991 yılından bu yana 30 yılı geride bırakan ve günümüze kadar toplamda 15 milyon adetten fazla satılan Opel’in kompakt sınıftaki temsilcisi Astra, tamamen yenilendi.

Heyecan verici yeni bir sayfa

Açıklamada dünya tanıtımında yaptığı değerlendirmeye yer verilen Uwe Hochgeschurtz, “Mükemmel bir otomobil. Yeni Astra, Opel’in kompakt sınıf tarihinde heyecan verici yeni bir sayfa açacak. Aynı modeli ilk kez hem batarya elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit olarak sunacağız. Yeni Astra ve Astra-e’nin iyi bir izlenim bırakacağına ve birçok yeni müşteriyi markaya çekeceğine eminim” ifadelerini kullandı.