Yeni normalde kişiye özel tasarımlarda "çevrim içi prova" hizmeti

İSTANBUL (AA) - MUTLU BOZDAĞ - Kişiye özel kıyafet tasarımcısı Okan Ateşci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasındaki yeni normalde, bulaş riski nedeniyle sokağa çıkmak istemeyen müşterileri için "online prova hizmeti" sunmaya başladı.

Şişli'deki bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 25 yıl önce anne, babasından devraldığı terziliğini üniversitede giyim-tasarım okuyarak geliştiren Ateşci, AA muhabirine koronavirüs sonrası giyim kuşamda yaşanan değişiklikleri ve teknolojinin sektöre etkisini anlattı.

Ateşci, salgının başlamasının ardından giyim sektöründe de daralma olduğunu, kendisine ait giyim şirketinin de bir süre kapalı kaldığını söyledi.

Salgınla mücadele döneminde iş yerinde, maske, mesafe ve hijyen kurallarıyla çalışanlara vardiya sistemini uyguladıklarını belirten Ateşci, "Müşterilerimiz bu dönemde bizim tasarlayıp diktiğimiz kişiye özel takım elbise, pantolon, gömlek, kaban gibi kıyafetlerinin provalarını ister istemez aksatmaya başladı. Gelen müşterilerimizi de maske ve mesafe kuralına uygun ölçüm ve görüşmelerimiz oluyordu. Ama pandemi öncesine göre satışlarımızda ve mağazamıza gelen müşterilerimizin sayısında ciddi azalmalar oldu." diye konuştu.

Kendilerinin de bu durumu değerlendirdiğini, müşterileriyle internette çevrim içi yöntemlerle daha sık görüşmeye başladıklarını belirten Ateşci, uyguladıkları sisteme ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sürecin uzamasıyla birlikte gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından bizimle çalışan ve kıyafet diktiren müşterilerimizle Zoom, Whatsapp ve Instagram canlı yayınları aracılığıyla daha çok görüşme yapmaya başladık. Özellikle yıllardır birlikte çalıştığımız ve ölçülerini bildiğimiz bazı müşterilerimiz internet yoluyla bizlere siparişler vermeye başladı. Onlara sanal yolla hizmet vermeye başladık. Hatta bizden kıyafetine uygun maske talepleri bile geliyor. Zaten birçok eski müşterinin giyim tarzını ve tercihlerini önceden bildiğimiz için onlara sadece kumaş ve renk sunarak tercihlerine yardımcı oluyoruz. Beğendikleri ürün koduyla da kıyafeti hazırlayıp kendilerine sunuyoruz."

Kıyafet ölçülerinde değişim olan kişilerin ise evlerine veya iş yerlerine giderek ölçülerini güncellediklerini dile getiren Ateşci, bu süreçte maske, mesafe ve hijyen kurallarını dikkatle uyguladıklarını anlattı.

Okan Ateşci, işlerinin yoğunluğu nedeniyle iş yerlerine gelemeyen kişilere de sipariş üzerinden hizmet sunduklarını söyledi.

- Prova öncesi Kovid-19 testi talebi

Bazı müşterilerin görüşme öncesi PCR testi ve HES kodu uygulaması talebinde de bulunduklarına dikkati çeken Ateşci, "Biz de bu taramayı yaptırıp test sonuçlarımızla yanlarına gidiyoruz. Bu yöntem, onların sağlık açısından daha da bizlere güvenli yaklaşmalarına sebep oluyor." dedi.

Tasarımcı Ateşci, müşterilerin bir kısmının elbise ve gömleklerine özel maske siparişi de verdiklerini, maskenin artık virüsten korunma amacını da aşarak aksesuara dönüştüğünü bildirdi.

"Bazı ailelere anne, baba ve çocuklar olmak üzere üzerlerinde isimleri, sevdiği takım veya şehri yazdığımız maskeler de satmaya başladık." diyen Ateşci, şöyle devam etti:

"Bu durum giyim konusunun da canlı olduğu ve alışkanlıkların süratle başka bir yöne eğildiğini bizlere gösterdi. Biz de işimizi farklı kulvarlarda uygulama ve geliştirme fırsatı yakaladık. Son dönemde sosyal medya hesapları sayesinde de giyim siparişi alıyoruz. Gerçi, sosyal medyamıza önceden de bazı siparişler gelirdi ama bu mecralardan bu dönemdeki kadar talep almadık. Bazı müşterilerimiz, bazen direkt mesaj kutusundan bize özel kıyafet siparişi geçiyor. Salgın riski nedeniyle sokağa çıkamayan bazı vatandaşların ayağına giderek ölçü alıp sanal mağaza hizmeti sunuyoruz. Müşteriler, yeni normalde 'haute couture'de online prova istiyor. Hatta bazı müşterilerimiz bilgisayarda çizdikleri grafik ve desenleri göndererek, kıyafet desenleri ve kombinlerin aynısını bizden dikmemizi istiyor. Biz de isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani süreç adeta insanlarımızın kumaştan desenine, hatta modeline bile kendilerinin karar verdiği bir sürece geçmiş oldu. Biz de renk ve kumaş uyumu açısından kendilerine kişiye özel kendi çizgi ve modellerimizi öneriyoruz. Bir nevi giyim danışmanlığı da yapmış oluyoruz. Hatta yurt dışından ve içinden gelen müşterilerimize kaldıkları otellere giderek ölçü alıp, kıyafetlerini istedikleri ülkeye, şehre kargoyla yolluyoruz."

- "Artık müşterilerimiz değil, biz mobilize oluyoruz"

Okan Ateşci, değişen koşullar nedeniyle giyim tercih ve sipariş koşullarının değiştiğini, böylece yeni bir hizmet modelinin hayata geçtiğini belirtti.

Salgın öncesi kıyafetin dikilmesi öncesi prova, kumaş seçimi gibi ihtiyaçlar için müşterilerin iş yerlerine geldiğini anlatan Ateşci, artık müşterilerin değil, kendilerinin mobilize olduklarını söyledi.

Giyim sektöründeki zorunlu değişimin kendilerini bazı yeni kararlar almaya ittiğini dile getiren Ateşci, bu süreçten sonra sanal kıyafet mağazası açma kararı aldıklarını belirtti.

Ateşci, projenin altyapısını hazırladıklarını, müşterilerin ev ya da iş yerlerinden, gerçek mağaza şeklinde bir program tekniğiyle her ürünü görme, yaklaştırma ve inceleme şansına sahip olacağını ifade ederek, "Biz de buradan beğendikleri ürün ve renkleri ölçülerini aldıktan sonra dikip kendilerine yollayacağız. Böylelikle sanal mağazamız hazırlanmış ve hayata geçmiş olacak. Kısa bir süre sonra müşterilerimize bu yolla hizmet vermeye başlayacağız." diye konuştu.