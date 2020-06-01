‘Yeni normal’de ilk gün telaşı

Akit Ekonomi

15 ilde şehirlerarası seyahat sınırlaması bugünden itibaren kaldırılıyor. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında uygulanan istisna devam edecek. 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma kısıtlaması ise 18 yaşa indirildi. Yine bugünden itibaren restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, kaplıcalar da saat 22.00’ye kadar olmak şartıyla hizmete başlayacak. Turizm tesisleri, plajlar, milli parklar, müze ve ören yerleri, gençlik kampları ve kıraathaneler de bugünden itibaren faaliyetlerine devam edecek.

Bugün başlıyor

Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır. Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de bugünden itibaren hizmet vermeye devam edecek.

Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde bugünden itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri de aynı şekilde açılıyor.

Hayvan satış yerleri bugünden itibaren, hipodromlar 10 Haziran’dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır.

Resmi kurumlarda tam mesai

Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00’e kadar hizmet verebilecektir. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Sürücü kursları benzeri kurslar bugünden itibaren hizmet verebilecek. Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları bugünden itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecektir. Yani bağlı oldukları kurumlar, onların kendi iç şartlarını belirleyecektir. ‘Yeni normal’de işine gitme telaşı ile yollara çıkan vatandaşlar, toplu taşım araçları ve çalışma alanlarında da ‘hijyen kuralları’ ve ‘sosyal mesafe’ye dikkat etmeye devam edecek. ‘Yeni normal’de daha önce idari izinde ve esnek çalışma sisteminde olan kamu personelleri de bugünden itibaren normal mesai başlayacak.

İlk uçak Ankara’ya uçacak

COVID-19 salgını nedeniyle 28 Mart’tan bu yana ara verilen uçak seferleri de bugünden itibaren yapılmaya başlanacak. Hava yolunda ilk sefer, bugün saat 10.00’da TK2150 sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak. İstanbul Havalimanı’ndan saat 10.00’da yapılacak seferin yanı sıra saat 14.10’da İzmir’e, 11.15’te Antalya’ya ve 13.00’te Trabzon’a da sefer gerçekleştirilecek. Bugünden sonra bütün havalimanlarında da uçuşlar kademeli başlayacak.

Vatandaşların sağlığı için tüm önlemleri alınırken, uçuş sırasında, uçuş ekibinin yanı sıra hijyen uzmanlarının da görev alacak.

Uçuş öncesi HES sorgusu

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Hayat Eve Sığar (HES) projesine uygun olarak yolcuların iç hat uçuşlarına kabulü, kişiye özel üretilen HES kodu ile sağlanacak. Yolcuların ilgili uygulamaya girerek kayıt oluşturmaları gerekiyor. Biletlerini online satış kanalları, bilet satış ofisleri ve acenteler üzerinden temin eden yolcular sağlık durumlarını HES kodu üzerinden uçuşa 24 saat kala kontrol edecekler. Biletleme esnasında ve havalimanlarında yapılacak HES kodu sorgulamalarında, uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcularımız uçuşa kabul edilmeyecek. Ayrıca uçağa biniş ve inişler sıralı şekilde olup uçak içerisine el çantası dışında bagaj alınmayacak.

Oteller de sosyal mesafe kuralına uyacak

‘Yeni normal’de turistik tesisler de belirli kuralları yerine getirerek hizmet vermeye başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz” açıklamasında bulunmuştu. Sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde ayarlanan oteller personele eğitim vermeye hazırlanıyor. Yatak odalarındaki su ısıtıcıları, televizyon ve klima kumandaları her misafir otelden ayrıldığında dezenfekte edilecek. Odalarda tek kullanımlık malzemeler olacak. Gıda güvenliği, mutfak düzeni ve temizliğinde de önlem alındı. Personelin takı kullanması bile yasak. Yeme-içme ünitelerindeki önlemler şöyle:

-Masalar arasında en az 1.5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe olacak.

-Yeme ve içme alanlarında servis ekipmanları düzenli olarak temizlenecek.

-Ortak kullanımda olan çay/kahve makinesi, sebil, içecek makinesi ve benzeri cihazlar kaldırılacak.

-Misafirlere bir görevli aracılığıyla bu cihazlardan içecek verilecek.