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Teknoloji Yeni nesil TikTok'ta ne buluyor? TikTok yetkilisi cevapladı!
Teknoloji

Yeni nesil TikTok'ta ne buluyor? TikTok yetkilisi cevapladı!

Yeniakit Publisher
2023-09-20 15:53:00 - 2023-09-20 15:54:05
Yeni nesil TikTok'ta ne buluyor? TikTok yetkilisi cevapladı!

Yeni nesil tüketiciler markalardan sadece onların dikkatini çekmesini değil, bunu sürdürmesini bekliyorlar. İşte TikTok yetkilisinin gözünden sosyal medya analizi:

TikTok Türkiye İş Birlikleri Yöneticisi Barış Aldanmaz’ın ev sahipliği yaptığı #İşteTikTok etkinliğinde TikTok’un reklam ve pazarlama dünyasına getirdiği yenilikler, bugüne kadar imza attığı iş birlikleri ve Türkiye pazarına dair önemli içgörüler konuşuldu. Aldanmaz, "Kullanıcıların yüzde 63’ü, TikTok’u yeni bir içerik veya ürün bulmak için kullanıyor" dedi.

Pazarlama dinamikleri değişti

Pazarlama dinamiklerinin değişmeye başladığına dikkat çeken Barış Aldanmaz, “Bu değişim, yeni bir pazarlama çağını da beraberinde getiriyor. Şu anda dijital yerlilerden oluşan bir nesille karşı karşıyayız. Yeni nesil tüketiciler markalardan sadece onların dikkatini çekmesini değil, bunu sürdürmesini bekliyorlar. Anlaşılmaya ve kendi dillerinde konuşulmasına ihtiyaç duyuyorlar.” dedi.

Yeni ürün ve marka keşfetmeye geliyorlar

TikTok kullanıcılarının platform içindeki davranışlarına dair araştırma verileri paylaşan Aldanmaz, "TikTok kullanıcılarının yüzde 67’si, TikTok’un daha önce dikkatlerini çekmeyen marka ve ürünler hakkında fikir sahibi olmalarına yardım ettiğini kabul ediyor.

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Yüzde 64’üyse yeni ürünler ve markalar hakkında bilgi almaya açık. Öte yandan kullanıcıların yüzde 63’ü, TikTok’u yeni bir içerik veya ürün bulmak için kullanıyor. Yüzde 81’lik geniş bir kesim de TikTok’ta daima ilginç bir ürün veya marka keşfettiğini söylüyor. Tüm bunlar demek oluyor ki burada markalar için sonsuz fırsatlar var." diye konuştu.

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