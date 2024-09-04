Yeni nesil kamyonlar, hayat kurtaracak

Elektrik yüklü kamyonlar, verimlilik ve konfor farkıyla çok yakında dizel jeneratörlerin yerini alacak. Konserler, dizi ve film çekimleri, afet ve acil durum hizmetleri, kritik altyapıların kesintisiz enerji ihtiyacı için artık sessiz ama çok güçlü bir seçenek var.

EZBER BOZAN TEKNOLOJİ

Uzak çalışma sahalarında jeneratör ve fosil yakıt bağımlılığına son veren elektrik depolama kamyonları hızla sektördeki yerini alıyor. Bir yenilenebilir enerji ünitesi ile desteklenen araçlar ise hiçbir lojistik planlamaya gerek kalmaksızın haftalar, aylar ve hatta yıllar boyunca enerji üretebiliyor.

“ŞEBEKE DIŞI” ENERJİ İHTİYACI KULLANICILARI İÇİN MUCİZE

Konserler, askeri üs alanları, kritik altyapı tesisleri, dizi ve film çekimleri ve afet ve acil durum hizmetlerinde sıkça ihtiyaç duyulan “şebeke dışı”enerjiyi herhangi bir lojistik planlamaya ihtiyaç duymadan karşılamaya yönelik olan sistemler dünyada oldukça rağbet görüyor.

Her biri 400 kW/s enerji depolayabilen üniteler bir kamyon veya TIR kasasına monte edilerek, ünite sayısına bağlı olarak 1600 kW/s ile 3200 kWs arasında elektrik depolanabiliyor. Sistemin bir yenilenebilir enerji kaynağı ile desteklenmesi halinde şebekeye bağımlılık tamamen ortadan kalkıyor.

KURTULUŞUMUZ YENİLENEBİLİR ENERJİDE

Enerji verimliliğinin tüm dünyanın gündemini oluşturduğunu söyleyen Selin Mümessillik A.Ş yönetim kurulu üyesi ve iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı iş insanı Kenan Onan, PD’ne verdiği mülakatta, Çin’in Enerji üretim ve depolama teknolojilerindeki rekabetçi özelliğinin Türkiye piyasası için çok önemli olduğunu söyledi.

AB’nin düştüğü hatalara düşülmemesi gerektiğini vurgulayan Onan, Türk bürokrasisinin kendini en doğru ve gelişmiş teknolojiyi bulmaya adadığını gözlemlediklerini, kamu makamlarınca sektöre yapılan desteğin değerinin ölçülemeyeceğini beyan etti. Onan devamında, “Allah tekrarını göstermesin, deprem ve afet anlarında enkaz altındaki insanların sesini duyabilmek için artık çok ses çıkaran dizel jeneratörleri kapatıp enerjiyi tamamen kesmeye gerek kalmayacak. Hatırlarsanız bu kritik anlarda cep telefonu fenerleri veya kamera ışıkları kullanılıyordu” dedi.

ÇİN’İN 30 YILLIK TECRÜBESİNİ KULLANIP TÜRK HALKINA KONFOR SUNUYORUZ

Yenilenebilir enerji alanında Çin’in dünyada oldukça mesafe kat ettiğini söyleyen Onan, Çinli üreticilerin yeni teknolojileri Türk kamuoyu ile paylaşmakta çok istekli davrandığını belirtti. Çinli ortakları ile enerji verimliliği ve tedarik zinciri konforu alanında Türki’ye için çok yeni projeler geliştirdiklerini belirten Kenan, elektrik kamyonu yanında güneş enerjili otopark, deniz suyundan tatlı su elde etme gibi bir çok proje geliştirdiklerini ve bunları çok yakında ilgililer ile paylaşacaklarını söyledi.

ESAS HEDEFLERİ TÜM TÜRKİYE’YE ÜRETİM ÜSLERİ KURMAK

Batarya üretimi ve enerji depolama sistemleri alanında Çin’in en büyük frmaları ile ön anlaşmalar yaptıklarını söyleyen Onan, esas hedeflerinden bir tanesinin de ülkemizde üretim tesisleri kurarak, gümrük birliği avantajıyla AB pazarına ve diğer yakın coğrafyalara ulaşmak olduğunu söyledi.

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