  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Notersiz satış mı geliyor? İkinci el araba satışında yeni uygulama

Tarihinde bir ilk! Almanya'dan dev hava savunma hamlesi

Bataklık ne zaman kökten kurutulacak? Bahis çetelerinin inanılmaz yükselişi

Partiye yakın anketçi pimi çekti! CHP'yi karıştıracak Mansur Yavaş iddiası

Yunanistan'dan ilginç iddia: Türkiye'nin savaş uçağı teklifini 'henüz hazır değiliz' deyip kabul etmediler

İşte bu beklenmiyordu! Diğer futbolculara ibret olsun! Bu özür de neyin nesi yahu…

36 yıllık marka iflas etti! İflası yayınladı Mağazaları tek tek kapanıyor

Erbakan, ‘İktidar baskı’ yapıyor demişti! Gülpınar’ın istifa nedeni bambaşka çıktı

İşte liste! Almanya'nın en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı

Gram altın bir çıkıp bir düşerken ünlü banka altın tahminini değiştirdi! İşte bu beklenmiyordu
Teknoloji Yeni nesil kamyonlar, hayat kurtaracak
Teknoloji

Yeni nesil kamyonlar, hayat kurtaracak

Yeniakit Publisher
2024-09-04 19:53:00 -
Yeni nesil kamyonlar, hayat kurtaracak

Elektrik kamyonu mucizesi hayat kurtaracak sıfır desibel ile çalışan kamyon üstü yenilenebilir enerji depolama üniteleri, şebeke dışı uzak saha çalışmaları için bir çok sektörün kurtarıcısı haline gelecek.

Elektrik yüklü kamyonlar, verimlilik ve konfor farkıyla çok yakında dizel jeneratörlerin yerini alacak. Konserler, dizi ve film çekimleri, afet ve acil durum hizmetleri, kritik altyapıların kesintisiz enerji ihtiyacı için artık sessiz ama çok güçlü bir seçenek var.

EZBER BOZAN TEKNOLOJİ

Uzak çalışma sahalarında jeneratör ve fosil yakıt bağımlılığına son veren elektrik depolama kamyonları hızla sektördeki yerini alıyor. Bir yenilenebilir enerji ünitesi ile desteklenen araçlar ise hiçbir lojistik planlamaya gerek kalmaksızın haftalar, aylar ve hatta yıllar boyunca enerji üretebiliyor.

“ŞEBEKE DIŞI” ENERJİ İHTİYACI KULLANICILARI İÇİN MUCİZE

Konserler, askeri üs alanları, kritik altyapı tesisleri, dizi ve film çekimleri ve afet ve acil durum hizmetlerinde sıkça ihtiyaç duyulan “şebeke dışı”enerjiyi herhangi bir lojistik planlamaya ihtiyaç duymadan karşılamaya yönelik olan sistemler dünyada oldukça rağbet görüyor.

Her biri 400 kW/s enerji depolayabilen üniteler bir kamyon veya TIR kasasına monte edilerek, ünite sayısına bağlı olarak 1600 kW/s ile 3200 kWs arasında elektrik depolanabiliyor. Sistemin bir yenilenebilir enerji kaynağı ile desteklenmesi halinde şebekeye bağımlılık tamamen ortadan kalkıyor.

KURTULUŞUMUZ YENİLENEBİLİR ENERJİDE

Enerji verimliliğinin tüm dünyanın gündemini oluşturduğunu söyleyen Selin Mümessillik A.Ş yönetim kurulu üyesi ve iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı iş insanı Kenan Onan, PD’ne verdiği mülakatta, Çin’in Enerji üretim ve depolama teknolojilerindeki rekabetçi özelliğinin Türkiye piyasası için çok önemli olduğunu söyledi.

AB’nin düştüğü hatalara düşülmemesi gerektiğini vurgulayan Onan, Türk bürokrasisinin kendini en doğru ve gelişmiş teknolojiyi bulmaya adadığını gözlemlediklerini, kamu makamlarınca sektöre yapılan desteğin değerinin ölçülemeyeceğini beyan etti. Onan devamında, “Allah tekrarını göstermesin, deprem ve afet anlarında enkaz altındaki insanların sesini duyabilmek için artık çok ses çıkaran dizel jeneratörleri kapatıp enerjiyi tamamen kesmeye gerek kalmayacak. Hatırlarsanız bu kritik anlarda cep telefonu fenerleri veya kamera ışıkları kullanılıyordu” dedi.

ÇİN’İN 30 YILLIK TECRÜBESİNİ KULLANIP TÜRK HALKINA KONFOR SUNUYORUZ

Yenilenebilir enerji alanında Çin’in dünyada oldukça mesafe kat ettiğini söyleyen Onan, Çinli üreticilerin yeni teknolojileri Türk kamuoyu ile paylaşmakta çok istekli davrandığını belirtti. Çinli ortakları ile enerji verimliliği ve tedarik zinciri konforu alanında Türki’ye için çok yeni projeler geliştirdiklerini belirten Kenan, elektrik kamyonu yanında güneş enerjili otopark, deniz suyundan tatlı su elde etme gibi bir çok proje geliştirdiklerini ve bunları çok yakında ilgililer ile paylaşacaklarını söyledi.

ESAS HEDEFLERİ TÜM TÜRKİYE’YE ÜRETİM ÜSLERİ KURMAK

Batarya üretimi ve enerji depolama sistemleri alanında Çin’in en büyük frmaları ile ön anlaşmalar yaptıklarını söyleyen Onan, esas hedeflerinden bir tanesinin de ülkemizde üretim tesisleri kurarak, gümrük birliği avantajıyla AB pazarına ve diğer yakın coğrafyalara ulaşmak olduğunu söyledi.

patronlardunyasi.com

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23