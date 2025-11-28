  • İSTANBUL
Otomotiv

Yeni nesil araç hırsızlığı: Sinyal ve çilingir tabletleriyle saniyeler yetiyor

Hırsızlar artık çilingir tabletleri ve sinyal güçlendirici antenler gibi profesyonel ekipmanlarla araçların güvenlik sistemlerini saniyeler içinde aşabiliyor. Uzmanlar, anahtarları evin iç kısımlarında saklamak, direksiyon kilidi kullanmak ve araçları aydınlık alanlara park etmek gibi basit yöntemlerle bu tür hırsızlıkların büyük ölçüde önlenebileceğini belirtiyor.

Günümüzde araç hırsızlığı, teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha karmaşık hale geliyor. Hırsızlar, Kia ve Hyundai gibi markaların gelişmiş hırsızlık önleme sistemlerine karşı yeni yöntemler kullanmaya başladı. Artık cam kırma veya düz kontak yapma gibi eski yöntemler yeterli gelmiyor. Araç hırsızları, otomotiv sektöründe profesyonellerin kullandığı ekipmanlarla donanarak, araçları saniyeler içinde çalmaya yönelik yeni teknikler geliştiriyor.

ÇİLİNGİR TABLETLERİ VE SİNYAL GÜÇLENDİRİCİLER

Son dönemlerde, araç hırsızlığına dair polise yansıyan raporlarda en dikkat çekici yöntemlerden biri çilingir tabletlerinin kullanılması. Normalde kaybolan anahtarları yeniden programlamak için tasarlanan bu cihazlar, artık hırsızlar tarafından kötüye kullanılıyor. Suçlular, çilingir tabletlerini kullanarak aracın güvenlik protokollerini devre dışı bırakıp, kendi oluşturdukları anahtarlarla aracı çalıştırarak olay yerinden uzaklaşabiliyorlar.

Bir diğer yaygın hırsızlık yöntemi ise sinyal güçlendirici antenlerin kullanılması. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemine sahip araçları hedef alan hırsızlar, evlerin dışına yerleştirdikleri antenlerle anahtarların yaydığı sinyali yakalıyor. Bu sinyal, aracın yanındaki bir suç ortağına iletildiğinde, otomobil anahtarın yanındaymış gibi algılayarak kapıları açıyor. Böylece herhangi bir zorlama izi bırakmadan aracı çalıştırıp çalabiliyorlar. Örneğin, polis kayıtlarına geçen bir olayda, hırsızların kapıları kilitli bir kamyonetin camını kırdıktan sonra çilingir tableti kullanarak immobilizer sistemini yeniden programlayarak aracı çaldıkları belgelenmiştir.

ARACINIZI HIRSIZLIĞA KARŞI NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?

Uzmanlar, bu tür hırsızlık yöntemlerine karşı alınabilecek en etkili önlemlerin çoğu zaman basit çözümlerden oluştuğunu vurgulamaktadır. Araç anahtarlarının evin dış tarafındaki odalardan uzakta saklanması, sinyal kopyalama riskini önemli ölçüde azaltabilir. Ayrıca, çilingir tabletlerinin etkisiz hale getirilmesi için mekanik bir engelleyici olan direksiyon kilidi kullanılması önerilmektedir. Araçların iyi aydınlatılmış alanlarda park edilmesi ve mümkünse GPS takip cihazlarıyla donatılması, güvenliği artıran unsurlar arasında yer alır.

Tüm bu yeni yöntemler ve korunma stratejileri, araç sahiplerinin güvenliğini artırmak için büyük önem taşımaktadır. Teknolojinin gelişimiyle birlikte hırsızlık yöntemlerinin de evrildiği günümüzde, araç sahiplerinin dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

