Almanlardan vicdansızlık: Almanya Ezidileri kovuyor

Ezidi katliamını "soykırım" olarak tanıyan ilk Avrupa ülkesi olan Almanya’da, göç politikalarındaki değişiklikler binlerce sığınmacıyı endişelendiren bir sürece evrildi. Ülkede yaşayan yaklaşık 100 bin Ezidi Kürt, değişen yasalar nedeniyle sınır dışı edilme tehlikesi yaşıyor.

SOYKIRIMI TANIYAN ÜLKE SINIR DIŞI EDİYOR

Şengal’deki güvenlik sorunları ve Kürdistan Bölgesi'ndeki kampların durumu devam ederken, Almanya'nın sığınmacıları zorla geri gönderme kararı tartışma oluşturdu. Özellikle aile bütünlüğünün bozulduğu, bazı aile üyelerinin kalmasına izin verilirken diğerlerinin gönderildiği vakalar tepki çekiyor.

Bu duruma karşı harekete geçen Yeşiller Partisi (Die Grünen), sınır dışı işlemlerini durduracak ve Ezidilere 3 yıllık geçici oturum hakkı tanıyacak bir yasa tasarısı hazırladı.

YEŞİLLER PARTİSİ: ÇİFTE STANDART VAR

Yeşiller Partisi İç Politika Sözcüsü Marcel Emmerich, hükümetin tutumunu eleştirerek, "Almanya soykırımı tanıyarak büyük bir sorumluluk aldı. Ancak bugün Ezidilerin sınır dışı edildiğini görüyoruz. Bu insanları sadece sözle değil, eylemle de korumalıyız" dedi.

Emmerich, sunulan tasarının sığınmacılara dil öğrenme ve iş bulma gibi entegrasyon şartlarını sağlamaları için zaman tanıyacağını belirtti.

BAŞVURULARIN SADECE YARISI KABUL EDİLİYOR

Verilere göre 2023 yılında Almanya’ya sığınma talebinde bulunan Ezidi Kürtlerin yalnızca yüzde 53’ünün başvurusu kabul edildi. Yeşiller Partisi, tasarının geçmesi için hükümet ortağı SPD ve muhalefetteki CDU’dan destek bekliyor.

SPD’DEN TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Başkanı Saskia Esken ise konuya temkinli yaklaştı. Ezidilerin durumunun hassasiyetini kabul eden Esken, tasarıya destek verip vermeyecekleri konusunda net bir taahhütte bulunmadı.

Esken, konunun hükümet içinde tartışıldığını belirterek, önceliklerinin Ezidilerin güvenliği olduğunu vurguladı.

Alman hükümeti ise yüksek sığınmacı sayısının yarattığı kapasite sorunlarını gerekçe göstererek, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne yönelik geri gönderme işlemlerini sürdürüyor.