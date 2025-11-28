Altan Tan'dan olay iddia: DEM Parti seçimde Erdoğan'a oy verecek, CHP’ye değil

Eski HDP milletvekili Altan Tan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tan, sürecin 'başarı'ya ulaşması halinde DEM Parti'nin Erdoğan'ın 360 vekilin desteğini alarak yeniden aday olması gereken erken seçim sürecinde Erdoğan'a destek olacağını öne sürdü.

İTTİFAKLAR DEĞİŞTİ

Tan şunları söyledi: "2019'da Abdullah Öcalan, Prof. Dr. Ali Kemal Özcan vasıtasıyla mektup gönderip 'bu seçimlerde taraf olmayın' yani 'CHP'ye oy vermeyin' dediği halde Selahattin Demirtaş 'CHP'ye yüklenin' dedi. 2023’te Kılıçdaroğlu Diyarbakır’da Şişli’de Kadıköy’de aldığı oydan daha fazla oy aldı.

Şimdi niye karşı çıkıyorsunuz, neye karşı çıkıyorsunuz? Korku şu; ittifaklar değişiyor. Daha önce CHP, DEM, TİP, Kürt Solu, Türk Solu Ali’siz Aleviler, Kemalistler… Bunlar CHP’nin etrafında bir bloktu. Bu ittifakın içinde Selahattin Demirtaş da vardı. Şimdi bu ittifak değişti.”

SEÇİMDE ERDOĞAN'A OY VERİLECEK

“Eğer bu süreç başarıyla giderse ki bunu Erdoğan da dillendirdi. Hatırlatsanız, ‘Biz bu süreci AK Parti, MHP ve DEM Parti birlikte yürüteceğiz’ dedi. Şimdi bu böyle olursa Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için Meclis'te 360 oy lazım. DEM Parti erken seçim için, Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek. Seçimde de, dolaylı veya direkt destek verecek. En azından daha ılımlı ve ihtiyatlı bir cümle kurayım CHP'ye destek vermeyecek.”