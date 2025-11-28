Milli Eğitim Bakanı Tekin: Çok şükür eğitim sistemindeki virüsleri temizledik!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valiliğinin öncülüğünde hayata geçirilen "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali Projesi" kapsamında işadamı Haşmet Topaloğlu tarafından inşa edilen Bağcılar'daki Haşmet Topaloğlu Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı.

Buradaki konuşmasında Tekin, 2002'den itibaren Türkiye'de eğitim anlamında çok büyük bir seferberlik yaptıklarını, fiziki ve teknolojik altyapıyı da güçlendirdiklerini dile getirerek, eğitim, öğretim müfredatının çağın gereklerine uygun hale getirildiğini kaydetti.

DERSLİK SAYISINI 3 KATINA ÇIKARDIK

Türkiye'de 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 367 bin dersliğin bulunduğunu aktaran Tekin, şöyle devam etti: "Bu dersliklerin yaklaşık yarısı bugün yok. O gün eğitim öğretime devam eden dersliklerimizin yarısı ekonomik ömrünü tamamladığı için başka tür sebeplerden dolayı yıkılmışlar. Şu anda derslik stoğumuzda o günlerden kalma 200 bin civarında dersliğimiz var. Bunların bir kısmında güçlendirme yapılmış zaten. Şimdi ise 753 bin dersliğimiz var. Bu 753 bin dersliğin sadece 200 bin civarında olanı 2002'den önce yapılmış. 2002'ye kadar yapılan derslik sayısını üç katından daha fazla arttırmış olmak gerçekten çok kayda değer, çok önemli bir husus."

ÖĞRETMEN SAYISINI 2 KAT ARTIKDIK

Tekin, 2002'de 500 bin civarında öğretmenin bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Önemli bir kısmının emekli olduğunu düşünürsek AK Parti'nin atadığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan ve cumhurbaşkanı olduğu dönemde atanan öğretmen sayısı 821 bin. Bu da çok büyük bir rakam. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bütçesinin, genel bütçenin yaklaşık yüzde 15'i eğitime ayrılmış durumda. 2002'de Milli Eğitim Bakanlığı, genel bütçeden aldığı pay sıralamasında dördüncü sıradaydı. Ama 2003'ten itibaren bütün bütçelerde birinci sıra eğitime verildi. Bu sayede biraz önce söylediğimiz şeyler yapıldı. Yani o güne kadar sahip olduğumuz derslik katının 3 katı kadar derslik, o gün aramızda olan öğretmen sayısının en az 2 katı kadar öğretmen atamasını bu destekle yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımıza hem genel bütçeden ayrıldığı pay itibarıyla hem de genel anlamda söylemlerinde, icraatlarında eğitim öğretim süreçlerinde verdiği katkıdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum."

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ DE ÖNCELEDİK

Tekin, 156 bin 956 öğrencinin bulunduğu Bağcılar'daki derslik sayısının 4 bin 64 olduğunu belirterek, okul sayısını da 274'e çıkardıklarını anlattı.

Tekin, müfredatı çağın gerektirdiği şekilde yenilediklerini belirterek, şunları kaydetti: "Bütün bunları yaparken toplumumuzun eğitimden beklentileri ne, Finlandiya vatandaşıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı acaba çocuğunu okula gönderdiğinde aynı şeyleri mi bekliyor? Buna da baktık ve diyoruz ki 'Biz evet dünyadaki diğer ülkelerdeki gibi eğitim öğretim altyapımızı modernize edelim, içeriğini modernize edelim'. Bir de bizim insanlarımızın eğitimden başka bir beklentisi daha var. Bizim bakanlığımızın adı Milli Eğitim Bakanlığı. Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerine, milli ve manevi geçmişine bağlı bir biçimde yetiştirilmesini arzu ediyor, bizim toplumumuz. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir de bunu yapıyoruz. Bu da bizim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921'de Maarif Kongresi'ni topladığında söylediği şey bu, diyor ki 'Milli ve yerli bir eğitim sistemi inşa edeceğiz'. Biz şu anda bir de ayrıca bunu yapıyoruz. Son bir husus daha var. O da gerek 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi darbelerle anılan bir geçmişimiz var. Her darbe döneminde eğitim öğretim sistemimize belli yasaklar empoze edilmiş. En son hepimizin hafızasında canlı olan 28 Şubat. 28 Şubat'la öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin kılık kıyafetinden tutun, kat sayı engeline kadar imam hatiplerin ve meslek liselerinin orta okullarının kapatılmasından tutun, bu okullara giden çocuklara, gençlere ikinci sınıf muamele yapılmasına kadar bir dizi olumsuzluk, eğitim öğretim sistemimizin içerisine bir dizi virüs empoze edilmişti. Yaptığımız son bir şey de programlarımızın revize edilmesi kadar eğitim öğretim sistemimizin içerisine empoze edilen bu virüsleri de tedavi etmek, bunları da eğitim öğretim sistemi dışına atmak, öğretim sürecimizi yasaklardan arınmış bir hale getirmek idi. Çok şükür bunu da yaptık."

DUALARLA AÇILDI

İstanbul Valisi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2002'den önce yapılanlar başta olmak üzere bütün okulların elden geçirildiğini ve tamamının depreme dayanıklı hale getirildiğini söyledi. Hayırseverlerin katkılarının bu tür işlerde önemli olduğunu belirten Gül, emeklerinden dolayı hayırsever Haşmet Topaloğlu'na teşekkür etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de okulun açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Dua edilmesinin ardından kurdele kesilerek okulun açılışı yapıldı, ardından Tekin ve beraberindekiler okulu gezdi.

Açılışa İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, iş insanı Haşmet Topaloğlu, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.