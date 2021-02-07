Yeni nafaka düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?

Mahkeme boşanma sırasında taraflara nafaka bağlayabilmektedir. Nafaka bağlanan kimseye şartlarının kaybolmasına kadar ödeme yapılır. Türk hukukunda 4 çeşit nafaka bulunmaktadır. Bunlar; Yoksulluk, iştirak, tedbir ve yardım nafakaları olarak bilinir. Nafaka bağlanırken birçok durum göz önünde bulundurulmaktadır. Durumdan oldukça şikayetçi olan süresiz nafaka mağdurları, yasal düzenleme yapılarak mağduriyetlerin giderilmesini istiyor.

Adalet bakanlığı, süresiz nafaka bir üst sınır ya da evlilik süresine kadar nafaka için çözüm yolunu önermek için çalışmalara devam ediyor.

Yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak?

Nafaka düzenlemesi, uzun bir zamandır tartışılmaktadır. Bunun üzerine yeniden kamuoyunun gündeminde yer alan nafaka düzenlemesine ilişkin Ak parti iktidarı çözüm için yeni yollar aramaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmasında nafakaya ve icra yolu ile teslim edilen çocuklar için önerilen düzenlemenin yakın bir zaman içerisinde meclis gündeminde yer alması gerektiğini belirtti. Adalet bakanlığı yaptığı önerler ile nafaka süresini 6 yıla indirilmesini masaya yatırdı. Alt sınır ise 2 yıl olarak duyuruldu.

Nafaka düzenlemesi için yapılan toplantıda alınan kararlar nelerdir?

Yapılacak düzenleme ile ömür boyu nafaka uygulamasına, bazı istisnalar haricinde sonlandırılacak. Nafaka bağlanması için evlilik süresi, kadının yaşı, gelir durumu, çocuk olup olmadığı, tarafların kusur oranı gibi ölçütler büyük önem taşıyacak. Nafakanın, evli kalınan süre ile sınırlandırılması yapılacak; üst sınır 6 yıl olarak belirlenirken bu süre iki senenin altında olmamasına dikkat edilecek. Nafakanın üst sınırı hakim tarafından belirlenecek. Kadının yaşı, çalışamayacak durumda olması gibi şartlar söz konusu olduğunda nafakada süre sınırı yapılmayacak. Bu durumdaki kadınlara ömür boyu nafaka ödemesi yapılacak. Evliliği nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan ve bir daha o işine dönmesi mümkün olmayan kadınların nafakası da süresiz olarak belirlenecek. Polis eşliğinde çocuk teslimi yapılmayacak. Bu konu Aile Bakanlığının sorumluluğunda olacak. Çocuk teslimi pedagog eşliğinde gerçekleştirilecek. İhtiyaç halinde kolluk kuvvetleri olacak. İcra ile çocuk teslimi işlemleri esnasında anne ya da baba her seferinde bin lira civarında masraf ödemektedir. Dolayısıyla çocuk merkezleri yapılacak. Teslim işlemleri bu merkezlerden gerçekleştirilecek.