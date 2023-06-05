Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin heyecanlandırdı: İlk duyurum öğretmenlere..
Yeni Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Tekin "İlk duyurum değerli öğretmenlerimiz için.." sözleriyle atanmayı bekleyen öğretmenleri heyecanlandıran bir açıklama geldi.
Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilk duyurusunu atama bekleyen öğretmenler için yaparken bu açıklama öğretmenleri umutlandırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni Bakanlar Kurulu’nda yer alacak isimleri açıkladı. Açıklanan İsimler arasında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yerine getirilen Yusuf Tekin de yer aldı.
İlk duyurusu öğretmenleri heyecanlandırdı
Çiçeği burnunda yeni Milli Eğitim Bakanı isminin kamuoyuna duyurulmasının ardından ilk açıklamasını gerçekleştirdi. İlk duyurusunu atanmayı bekleyen öğretmenler için yapan Yusuf Teki’in sözleri öğretmenleri heyecanlandırdı.
Tekin yaptığı açıklamada ihtiyaçların önceden tespit edildiğini belirtirken “Yeni kabinemiz hayırlı olsun. İlk duyurum değerli öğretmenlerimiz için olacak. Arkadaşlar kadro sayısı bellidir, ihtiyaçlar önceden tespit edilmiştir.” İfadelerini kullandı.