Suudi Arabistan’da hem de hac döneminde, LGBT partisi düzenlendi!

Suudi Arabistan'da hac sezonu esnasında “LGBT partisi” düzenlendiği iddiası sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Suudi kaynaklar tarafından paylaşılan görüntülerde, ülkede düzenlendiği öne sürülen etkinliğe ait olduğu belirtilen videolar yer aldı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine sosyal medya kullanıcıları arasında yoğun tartışmalar başladı.

İddialara göre etkinliğin organizatörlerinden biri olan Abdullah Al Cuma, geçtiğimiz cuma günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Al Cuma paylaşımında, “Gençlerin şeyhiyle” ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu etkinliğin içeriği ve resmi izin durumuna ilişkin Suudi makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan’da LGBT mensuplarına yönelik politikalar uzun süredir tartışma konusu olurken, son yıllarda Veliaht Prens Muhammed bin Selman liderliğinde eğlence, turizm ve sosyal yaşam alanlarında kapsamlı reform adımları atılmıştı.

Öte yandan sosyal medyada dolaşan görüntülerin doğruluğu ve etkinliğin niteliği bağımsız kaynaklar tarafından henüz teyit edilmiş değil.

Kaynak: Mepa News