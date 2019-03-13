Yeni Mesut Özil'i Almanlar kaptı!

Mainz'in kadrosunda yer alan ve Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'e oyun tarzı benzetilen Erkan Eyibil, Almanya U18 Milli Takım kadrosuna çağrıldı.

Mainz 05'te forma giyen Erkan Eyibil, 22 ile 25 Mart tarihleri arasında oynanacak Fransa hazırlık maçı için Almanya U18 milli takımına çağrıldı.

Elimizden kaçtı gibi

17 yaşındaki genç futbolcu gösterdiği performans ile adından söz ettirmeyi başardı. Sol ayaklı oyun kurucu, aynı oyun tarzı ile Arsenal'de forma giyen Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil'e benzetiliyor. Erkan, aynı Özil gibi Almanya'da doğdu ve kökeni Türkiye'ye ait. Hatırlanacağı üzere Mesut Özil, 2014 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Almanya'ya kupayı kazandırmıştı. Erkan Eyibil hem Türkiye'yi hem de Almanya'yı seçebilmek için uygun durumda bulunuyor. Bu hızda gelişen bir genç oyuncunun hangi milli takımı seçeceği çok ilginç olacak. Şimdiden iki Milli takım personelinin radarında olan Eyibil için şiddetli bir rekabet yaşanacak gibi duruyor. (Fanatik)