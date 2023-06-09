Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hafize Gaye Erkan kimdir?

İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim görmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Erkan, daha sonra doktora programını ABD’deki Princeton Üniversitesi'nde tamamladı.

Goldman Sachs'ta Genel Müdür ve Finansal Kurumlar Grubu Analitik ve Stratejiler Başkanı olarak görev alan Erkan, 2014 yılında iş teklifi aldığı First Republic Bank'ta yaklaşık 8 yıl boyunca İcra Kurulu Eş Başkanı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Mevduat Sorumlusu ve Eş Risk Sorumlusu gibi farklı görevler üstlendi. Erkan, 2021 yılında ise First Republic Bank’ın Eş-CEO'su oldu.

ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.’da da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yapan Erkan, son olarak küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan’da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu. Başarılarından ötürü ABD'de 'Muhteşem Türk Kızı' olarak adlandırıldı.



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Şimşek ile görüşme gerçekleştirmişti

Yeni kabinede Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının ardından para politikası tarafında normalleşme beklentileri canlanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Pazar günü Nureddin Nebati’den devralan Mehmet Şimşek, “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır” açıklamasını yapmıştı.

“Hükümetin temel hedefinin toplumsal refahı yükseltmek” olduğunu söyleyen Şimşek, “Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır” ifadelerini kullandı. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarına başlayacakları mesajını veren Şimşek, “Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla, Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır” diye konuştu.

Şimşek, TCMB'nin başına getirilmesi planlanan eski First Republic Bank Eş CEO’su Hafize Gaye Erkan ile görüştü. Bloomberg'in haberine göre Pazartesi sabahı Ankara'ya gelen Erkan, Şimşek tarafından kabul edildi.

Şahap Kavcıoğlu BDDK Başkanı oldu

Resmi Gazete’de yer alan karara göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına Şahap Kavcıoğlu atandı.

Yabancı kurumlar faiz artışı bekliyor

Mehmet Şimşek'in görevini devralmasının ardından piyasada politika faizinde artış beklentileri de gündeme geldi.

SocGen'in ardından JPMorgan da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Haziran toplantısında iddialı bir faiz artışı geleceğini öngördü.

ABD bankası JPMorgan tarafından Pazartesi günü yayımlanan notta TCMB'nin 22 Haziran'daki para politikası toplantısında veya "belki daha da erken bir tarihte" politika faizini yüzde 25'e yükseltebileceği belirtildi.

JPMorgan ekonomistleri, müşterilerine gönderdikleri araştırma notunda, "Politika faizinin 22 Haziran toplantısında veya belki de daha önce mevcut yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 25'e yükseltilmesi ve bununla birlikte ihtiyaç olması halinde daha küçük artışların yapılabileceğine işaret eden bir yönlendirme metni yayımlanması olasılıklar dahilinde. Yüzde 30 olan yıl sonu politika faizi tahminimizde değişikliğe gitmiyoruz" ifadelerine yer verdi.