Yeni Medya Cemiyeti ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi

Konya'da sosyal medya yayıncılarını, gazete sahiplerini, internet haber sitesi sahiplerini ve iletişim alanında faaliyet gösteren medya mensuplarını aynı çatı altında buluşturmak amacıyla kurulan Yeni Medya Cemiyeti, resmi kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı yapılarak yeni dönem görevleri tevdi edildi. Ayrıca cemiyetin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri, hayata geçirilecek projeler, mesleki dayanışmayı güçlendirecek çalışmalar, eğitim faaliyetleri ve izlenecek yol haritası üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

"KONYA MEDYASINI GELECEĞE HEP BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ"

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Yeni Medya Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sadrettin Soranlar, cemiyetin yalnızca bir meslek kuruluşu değil, Konya medyasının tüm dinamiklerini ortak hedeflerde buluşturan güçlü bir platform olacağını söyledi.

Soranlar, "Amacımız; sosyal medya yayıncılarını, gazete sahiplerini, internet haber sitesi yöneticilerini ve iletişim alanında faaliyet gösteren tüm meslektaşlarımızı aynı çatı altında buluşturarak dayanışmayı güçlendirmek, mesleğimizin itibarını yükseltmek ve Konya'yı sadece geleneksel medyada değil, dijital alanda da sözü dinlenen, takip edilen ve örnek gösterilen bir medya merkezi haline getirmektir." dedi.

"GENÇ GAZETECİLER BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ OLACAK"

Gazeteciliğin sadece haber üretmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda büyük bir sorumluluk taşıyan kamu görevi olduğunu vurgulayan Soranlar, genç gazetecilere ayrı bir önem verdiklerini belirtti.

"Bugün mesleğe yeni başlayan her genç arkadaşımız, yarının güçlü gazetecisi, yayıncısı ve medya yöneticisidir." diyen Soranlar, "Onların önünü açan, tecrübelerini paylaşan ve mesleki gelişimlerine katkı sunan bir anlayışla hareket edeceğiz. Gençlerin umutlarını büyüten, onları yalnız bırakmayan bir cemiyet olacağız. Çünkü güçlü bir medya, güçlü ve iyi yetişmiş gazetecilerle mümkündür." ifadelerini kullandı.

"ŞEFFAF, KATILIMCI VE ORTAK AKILLA YÖNETİLECEĞİZ"

Resmi kuruluş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yeni bir dönemin başladığını ifade eden Başkan Soranlar, cemiyetin tüm çalışmalarını şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürüteceklerini söyledi. Soranlar, "Misyon ve vizyonumuz doğrultusunda belirlediğimiz yol haritasını kamuoyuyla paylaşacağız. Hiç kimsenin dışlanmadığı, ortak aklın esas alındığı, istişare kültürünün hâkim olduğu bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Bu cemiyet, birkaç kişinin değil, Konya medyasının ortak çatısı olacaktır." diye konuştu.

"BU BİR KOPUŞ DEĞİL, DEĞİŞİMİ BİRLİKTE İNŞA ETME ÇAĞRISIDIR"

Konya'da medya alanında yeni bir vizyon ortaya koyduklarını dile getiren Soranlar, "Bu bir kopuş değil; değişimi görme, kabullenme ve birlikte inşa etme çağrısıdır. Mesleğimizin köklü değerlerini korurken, değişen dünyanın ihtiyaçlarına da uyum sağlayacağız. Gazetelerimiz, internet haber sitelerimiz ve sosyal medya yayıncılarımızla birlikte Konya'nın medya gücünü daha da ileriye taşıyacağız." dedi.

HEDEF TÜRKİYE GENELİNDE ŞUBELEŞME

Yeni Medya Cemiyeti'nin vizyonunun yalnızca Konya ile sınırlı olmadığını ifade eden Soranlar, uzun vadede Türkiye genelinde teşkilatlanmayı hedeflediklerini belirterek, "Konya'da attığımız bu adımın tüm Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz. Güçlü kurumsal yapımızı oluşturarak ülkemizin farklı şehirlerinde de teşkilatlanmayı ve şubeleşmeyi hedefliyoruz. Yeni medya yayıncılarını, gazete sahiplerini, internet haber sitesi yöneticilerini ve sosyal medya yayıncılarını ortak değerler etrafında buluşturan, ülke çapında söz sahibi bir meslek kuruluşu olmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sadrettin Soranlar, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Biz sadece bugünü değil, yarını da inşa etmek istiyoruz. Gazetecilik, toplumun vicdanıdır. Bu vicdanın güçlü kalabilmesi için meslektaşlarımızın birbirine sahip çıkması, genç gazetecilerin desteklenmesi ve basının birlik içinde hareket etmesi büyük önem taşıyor. Yeni Medya Cemiyeti olarak mesleğimizin saygınlığını artıracak, üyelerimize değer katacak ve şehrimizin medya gücünü Türkiye'ye taşıyacak çalışmaları hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız."

İlk yönetim kurulu toplantısı, üyelerin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlanması ve ortak yol haritasının belirlenmesinin ardından sona erdi.

Yeni Medya Cemiyeti'nin Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: Sadrettin Soranlar

Başkan Yardımcıları: Yusuf Gürbüz, Mehmet Yaşa Mustafa Korkmaz

Etkinlik ve Organizasyon Başkanlığı: Osman Avcı

Kamu Kurum ve STK'lar Başkanlığı: Mehmet Ali Elmacı

Kurumsal İletişim Başkanlığı: Müslüm Evci

Proje ve Ar-Ge Başkanlığı: Taner Özay

Üye İlişkileri Başkanlığı: Fatih Ersoy

Sosyal Platformlar Başkanlığı: Ramazan Kılıç

Hukuki, Mesleki ve Dijital Haklar Başkanlığı: Dr. Av. Bekir Akıncı

Kadın Üyeler ve Sosyal İşler Başkanlığı: Rümeysa Meryem Zügül

Şube ve Temsilcilikler Başkanlığı: Muhammet Babur

Mali İşler Başkanlığı: Mustafa Gündoğar

Genel Sekreter: Mustafa Akbulut

DENETİM KURULU

Ahmet Soycan

Hasan Ali Solmaz

Mustafa Akyüz