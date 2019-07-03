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Yeni Malatyaspor’un yeni golcüsü Jahovic geçen sezonki form düşüklüğünün nedenini açıkladı

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi golcü futbolcu Adis Jahovic, “Konya’da iken çok iyi adapte olamadım.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:43
Yeni Malatyaspor’un yeni golcüsü Jahovic geçen sezonki form düşüklüğünün nedenini açıkladı

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi golcü futbolcu Adis Jahovic, “Konya’da iken çok iyi adapte olamadım. Çünkü hocamızın çok farklı bir oyun stili vardı. Bundan dolayı bir performans düşüklüğü yaşadım ama ben profesyonel bir futbolcuyum, çalışmaya hep devam ettim” dedi.


Yeni Malatyaspor’un yeni transferi golcü futbolcu Adis Jahovic, takımın Bolu kampında kulüp televizyonuna hedefleri ve Yeni Malatyaspor kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Transferinden dolayı yönetime teşekkür ederek sözlerine başlayan Jahovic, “Öncelikle yönetime transferimden dolayı teşekkür ediyorum. Benim içinde güzel bir transfer oldu. Takımdaki arkadaşlarım da beni çok güzel karşıladı. Bolu’da çalışmalarımız sürüyor. Sergen hocanın da ne istediğini çok iyi biliyorum. Onun için bu transferden dolayı çok mutluyum” şeklinde konuştu.



“Futbol anlayışına adapte olmaya çalıştım ve bunu başardığımı düşünüyorum”


Jahovic, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile daha önce birlikte çalıştığını ve futbol anlayışını tanıdığını belirterek şunları söyledi:


“Sergen hoca beni ilk aradığında çok memnun oldum. Bilindiği gibi Sergen hoca ile Konyaspor’da birlikte çalıştık. Hocamızın takım anlayışına, futbol anlayışına adapte olmaya çalıştım ve bunu başardığımı düşünüyorum. Bura için transfer teklifi aldığımda çok mutlu oldum ve seve seve geldim.”



“Hocamızın çok farklı bir oyun stili vardı”


Konyaspor’daki form düşüklüğünü teknik direktörünün oyun felsefesine bağlayan golcü futbolcu, “Göztepe ve Konya’daki performanslarımın değişkenlik göstermesindeki neden aslında iki farklı hocayla çalışmam oldu. İki farklı hoca ve tamamen birbirinden farklı oyun stili. Konya’da iken çok iyi adapte olamadım. Çünkü hocamızın çok farklı bir oyun stili vardı. Bundan dolayı bir performans düşüklüğü yaşadım ama ben profesyonel bir futbolcuyum, çalışmaya hep devam ettim. Bu sene de Malatyaspor’da iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle UEFA’da gruplara kalmayı hedefliyoruz. Gol atmak elbette önemli ama kimin attığı çok önemli değil. Ama tabi ki ben golcü olduğum için elimden gelenin en iyisini yapacağım ve iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Daha önce formasını giydiğim takımlarda Malatya’ya gelmiştim. 1.ligde Göztepe’de iken burada İnönü Stadı’nda oynamıştık ve o atmosfer çok hoşuma gitmişti. Küçük bir stattı ama dolu ve tıklım tıklımdı. Taraftarlar futbolcuları bağrına basıyordu, bu benim çok hoşuma gitti. Geçen sezon Konyaspor ile geldiğimde de aynı şeyi gördüm burada. Sadece stadın biraz büyüklüğü fark ediyor ama taraftar aynı kalmış. Bu sene taraftardan stadı biraz daha doldurmalarını istiyoruz. İnşallah onlar destek verdikçe biz çok güzel şeylere imza atacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:43
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