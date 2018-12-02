Yeni Malatyaspor'un rakibi Akhisarspor





MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Akhisarspor'u konuk edecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada, hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Ligin 13 haftalık bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 21 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, rakip ağları 19 kez havalandırıp, kalesinde 13 gol gördü.

Öte yandan, sakatlıkları bulunan kaleci Ertaç Özbir ile Arturo Mina ve Guilherme'nin tedavilerinin tamamlandığı bildirildi. Üç oyuncunun da teknik direktör Erol Bulut tarafından görev verilmesi halinde yarın oynayabilecekleri aktarıldı.



