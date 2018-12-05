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Yeni Malatyaspor'un kupadaki rakibi Etimesgut Belediyespor

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:35
Yeni Malatyaspor'un kupadaki rakibi Etimesgut Belediyespor

MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın TFF 2. Lig ekibi Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kupaya 4. turdan katılan Malatya temsilcisi, evinde Kırklarelispor'u 1-0 yenerek tur atladı. Başkent ekibi ise 3. turda deplasmanda Karaman Belediyespor'u 3-1, 4. turda ise sahasında İstanbulspor'u 2-1 yenerek eledi.

İki takım arasındaki rövanş maçı 18, 19 veya 20 Aralık'ta Etimesgut Belediyespor'un ev sahipliğinde oynanacak.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 11:35
  1. Etimesgut Belediyespor
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Malatya
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