0553 313 94 23

Yeni Malatyaspor’un ilgilendiği Hamza Mendyl, Dijon’a imza attı

Alman ekibi Schalke 04’te forma giyen 21 yaşındaki Faslı sol bek Hamza Mendyl ile imza aşamasına gelen Yeni Malatyaspor, bu futbolcunun son anda Dijon’a imza atmasıyla başka isimlere yönelmek zorunda kaldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:38
Yeni Malatyaspor’un ilgilendiği Hamza Mendyl, Dijon’a imza attı

Alman ekibi Schalke 04’te forma giyen 21 yaşındaki Faslı sol bek Hamza Mendyl ile imza aşamasına gelen Yeni Malatyaspor, bu futbolcunun son anda Dijon’a imza atmasıyla başka isimlere yönelmek zorunda kaldı.


Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yeni Malatyaspor, sol beke takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sergen Yalçın’ın ısrarla takviye istemesi üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, Faslı futbolcu Hamza Mendyl ön anlaşmaya varmıştı. Ancak Faslı futbolcu son anda Fransa 1. Lig ekibi Dijon’a imza atarak Türkiye’ye gelmekten vazgeçti. Hamza Mendyl transferinin gerçekleşmemesi üzerine harekete geçen Yeni Malatyaspor yönetimi, farklı alternatiflere yöneldi.


Yeni Malatyaspor yönetiminin sol beke, orta sahaya ve forvete transfer yapacağı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'de değişim planı belli oldu
    1. AK Parti'de değişim planı belli oldu
    2. Pompalı tüfek, kılıç ve av bıçağı..
    3. Avrupa borsaları
    4. Vali Memiş yaralı polisi hastanede..
    5. Drone ile uyuşturucu baskını
    6. Şekerbank’tan esnafa internetten..
    7. General ve amiral atamalarının dikkati..
    8. Kabak yemeği pişirmek değil; ellerden..
    9. Ünal: Kendisini aileden görenleri..
    10. Yaylaya gitmek için evden ayrılan genç..
    11. Zonguldak’ta esnaflar yaralarını..
    12. Sarımsak halde 15, pazarda 30 lira
    13. Şeyma Ercan: "Taraftarlarımızla kupayı..
    14. Iğdır’dan Nahcivan’a fide ihracatı..
    15. Gümüşhane'de otomobil elektrik..
    16. Mursi'ye yapılan darbeyi savunmuştu!..
    17. Koalisyon güçleri Husilere ait 2..
    18. Borsa güne yükselişle başladı
    19. Sivri kayalıklarda tehlikeli deniz..
    20. ABD’den DEAŞ’ın 3 yöneticisinin başına..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı